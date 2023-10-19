Производит компоненты дронов для атак РФ на Украину: США ввели санкции против иранской компании

США ввели санкции против иранской компании, которая производила компоненты дронов, применявшихся Россией в войне против Украины.

Об этом сообщило Министерство финансов США.

Кроме этой компании Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило санкции еще против 7 компаний, 11 физических лиц и одного судна, которые находятся в Иране, Гонконге, Китае и Венесуэле и обеспечивают компонентами иранские программы по производству баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов.

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— Опрометчивый выбор Ирана и в дальнейшем распространять БПЛА и другое оружие продолжает многочисленные конфликты в регионах по всему миру, — заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Он отметил, что США будут продолжать принимать меры, чтобы помешать распространению Ираном БПЛА и другого оружия репрессивным режимам.

— Мы призываем международное сообщество делать то же самое, — добавил Нельсон.

Среди компаний, против которых Минфин США ввели санкции, есть иранская Sarmad (Sarmad Electronic Sepahan Company), которая производила компоненты для БПЛА Mohajer-6, сбитых украинскими силами. Mohajer-6 — дрон, обеспечивающий разведку и наблюдение, но также способный наносить удары.

Он производится иранской компанией Qods Aviation Industries (QAI). Этот дрон использовался российскими войсками в Украине. Санкции против QAI были введены США еще в декабре 2013 года.

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