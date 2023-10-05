Несмотря на заявления и ограничения: известная китайская компания DJI продолжает поставлять дроны в РФ

Продукция известного китайского производителя беспилотников DJI, несмотря на заявление более года назад о прекращении ведения бизнеса в России и Украине, продолжает играть решающую роль на поле боя. В частности, китайские дроны через учебные центры помогают России воевать против Украины.

Об этом свидетельствует новое расследование Радио Свобода.

Там отмечают, что продукция реализуется российским компаниям и учебным центрам, связанным с военными действиями Кремля. Речь идет о недорогих дронах, которые используются российскими организациями для проведения гражданских и военных тренингов по применению дронов для наблюдения, разведки и, в некоторых случаях, модификации их для атак.

Сейчас смотрят

— С начала войны Китай продемонстрировал готовность поддержать Россию, которая подходит к “красным линиям” Запада, но не пересекает их, — говорит в интервью Джозеф Вебстер, старший научный сотрудник Атлантического совета, который отслеживает поток китайского экспорта в Россию.

Отмечается, что торговые данные показывают, что украинский импорт на фоне внедрения Китаем с 1 сентября крайних ограничений по продаже дронов и других технологий двойного назначения резко упал, тогда как российский импорт остается сильным.

Издание отмечает, что DJI не ответила на просьбу о комментарии, но в апреле 2022 года компания объявила, что прекратит большинство прямых продаж в Россию и Украину. В то время представитель компании сказал Reuters, что DJI “ненавидит любое использование наших беспилотников для причинения вреда” и что использование их беспилотников в войне является “неуместным”.

Отмечается, что беспилотники DJI использует учебная компания Skymec, Пустелга, школа пилотов беспилотников SHUBBA-Octagon в Санкт-Петербурге и тому подобное. Они имеют четкие военные связи и об этом свидетельствуют многочисленные доказательства.

Украинская консалтинговая компания по вопросам бизнес-аналитики Molfar не смогла выяснить, сколько дронов DJI отправляется российским компаниям, и не может сказать, сыграли ли власти Китая какую-то роль в продаже, или китайский бизнес просто воспользовался возможностями, предоставленными войной в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.