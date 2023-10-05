Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
Ударил по лицу и в сердце: на Киевщине мужчина из-за ревности убил дочь и напал на сына
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Мир
Нуждается в проверке
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Несмотря на заявления и ограничения: известная китайская компания DJI продолжает поставлять дроны в РФ

дрон
Фото: Unsplash

Продукция известного китайского производителя беспилотников DJI, несмотря на заявление более года назад о прекращении ведения бизнеса в России и Украине, продолжает играть решающую роль на поле боя. В частности, китайские дроны через учебные центры помогают России воевать против Украины.

Об этом свидетельствует новое расследование Радио Свобода.

Там отмечают, что продукция реализуется российским компаниям и учебным центрам, связанным с военными действиями Кремля. Речь идет о недорогих дронах, которые используются российскими организациями для проведения гражданских и военных тренингов по применению дронов для наблюдения, разведки и, в некоторых случаях, модификации их для атак.

Сейчас смотрят

— С начала войны Китай продемонстрировал готовность поддержать Россию, которая подходит к “красным линиям” Запада, но не пересекает их, — говорит в интервью Джозеф Вебстер, старший научный сотрудник Атлантического совета, который отслеживает поток китайского экспорта в Россию.

Отмечается, что торговые данные показывают, что украинский импорт на фоне внедрения Китаем с 1 сентября крайних ограничений по продаже дронов и других технологий двойного назначения резко упал, тогда как российский импорт остается сильным.

Издание отмечает, что DJI не ответила на просьбу о комментарии, но в апреле 2022 года компания объявила, что прекратит большинство прямых продаж в Россию и Украину. В то время представитель компании сказал Reuters, что DJI “ненавидит любое использование наших беспилотников для причинения вреда” и что использование их беспилотников в войне является “неуместным”.

Читайте также
Технологический марафон: NYT узнали, как Китай создает препятствия для Украины в закупке дронов
дрон

Отмечается, что беспилотники DJI использует учебная компания Skymec, Пустелга, школа пилотов беспилотников SHUBBA-Octagon в Санкт-Петербурге и тому подобное. Они имеют четкие военные связи и об этом свидетельствуют многочисленные доказательства.

Украинская консалтинговая компания по вопросам бизнес-аналитики Molfar не смогла выяснить, сколько дронов DJI отправляется российским компаниям, и не может сказать, сыграли ли власти Китая какую-то роль в продаже, или китайский бизнес просто воспользовался возможностями, предоставленными войной в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 04.10.2023
DeepStateMap
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
гроші, гривні, виплати
Как передать показатели счетчика в Нафтогаз: инструкция пошагово
газовий лічильник
Выплаты от ООН: кто из украинцев получит 2 220 грн и как подать заявку
Гроші, виплати, гривня

Загрузка

Игры
Видео
Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум

Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.

Оксана Михайлова
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Несмотря на заявления и ограничения: известная китайская компания DJI продолжает поставлять дроны в РФ
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Несмотря на заявления и ограничения: известная китайская компания DJI продолжает поставлять дроны в РФ
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Несмотря на заявления и ограничения: известная китайская компания DJI продолжает поставлять дроны в РФ
СБУ объявила подозрение оккупанту | Репортаж на линии огня | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Несмотря на заявления и ограничения: известная китайская компания DJI продолжает поставлять дроны в РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь