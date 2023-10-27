”Путин умер”: что не так с новостью о “смерти” главы Кремля

В течение недели сеть особенно лихорадит от новостей о плохом состоянии президента РФ Владимира Путина.

Сначала вечером 22 октября анонимный Telegram-канал сообщил, что у российского диктатора случился сердечный приступ, а уже вечером 26 октября тот же источник сообщил о “смерти” главы Кремля.

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Что не так с новостями типа “Путин умер”, как невольно не стать объектом информационных операций и отличить фейковую новость от настоящей, в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире общенационального телемарафона Єдині новини рассказала основательница инициативы по информационной гигиене Як не стати овочем Оксана Мороз.

Почему новость о “смерти” Путина показалась такой “правдивой”

Новости о проблемах со здоровьем президента РФ Владимира Путина появляются достаточно регулярно.

– Правда, раньше это титровалось как “смертельная болезнь Путина”. После таких “новостей” оперативно выходил на связь спикер главы Кремля Дмитрий Песков, чтобы “показать” “живого Путина” или предоставить доказательства того, что он жив, тем самым дискредитируя предыдущую информацию, — отмечает Оксана Мороз.

На этот раз, считает Оксана Мороз, люди массово отреагировали на “новость” о том, что Путин умер, из-за ее двухэтапности.

Ведь сначала пользователям сети попалась информация о сердечном приступе Путина, который растиражировали медиа, а теперь увидели “вторую серию” о его якобы смерти.

Цель вбросов о болезнях и смерти Путина

По мнению эксперта по инфогигиене, причин для распространения таких сообщений может быть множество. К примеру, подогреть информационное пространство и дестабилизировать украинское общество.

– Что мы имеем сейчас? Большинство людей осознают, что война надолго, на фронте – сложная ситуация. К тому же мы на пороге очередных обстрелов РФ энергетической инфраструктуры. То есть эмоциональное состояние такое, что очень хочется поверить в “магическую пилюлю” о том, что война закончится, потому что Путин умер. Поэтому нам эту “пилюлю” сейчас дают, – объясняет Оксана Мороз.

Такие “вбросы” могут быть ориентированы и на российскую аудиторию, чтобы та стала верить в смерть Путина. Для этого ситуацию доводят до абсурда, а затем резко опровергают.

Как реагировать на появление фейков

Эксперт замечает: если случается что-то, что вызывает у нас сильную эмоцию, например, радость из-за “смерти” Путина, то это звоночек для того, чтобы информацию проверить.

– Мы не знаем, чьи это спецслужбы делают, но это точно информационная операция, в которой мы являемся объектом. Поэтому мы не должны эту информацию распространять, делать мемы, чтобы посмеяться над этим, ведь тем самым будем подыгрывать тому, кто этот сценарий заложил, – говорит Оксана Мороз.

Эксперт советует выйти в инфопространство и посмотреть, что об этом написали реальные медиа в Украине и за рубежом, что в этот момент делает президент США Джо Байден и тому подобное.

– Проведите параллели с так называемым мятежом владельца частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина. Тогда все мировые медиа об этом писали, было множество информации, тогда это подтверждали. Сейчас о том, что Путин “умер”, написал анонимный Telegram-канал, – добавляет Оксана Мороз.

К каким атакам готовиться

Основательница инициативы по информационной гигиене уверена: в ближайшее время точно будут атаки,в том числе информационные, относительно энергетической инфраструктуры, и враг на этот раз гораздо лучше к ним подготовился.

Если в прошлом году были бестолковые фейки, то сейчас уже существуют достаточно качественные дипфейки, которые вбрасываются в украинское инфопространство.

– Мы видим, что началась достаточно подготовленная многоуровневая информкампания. То есть если раньше тестировали распространение информации об отключении света и других старых месседжей, на которые украинцы не реагировали, то теперь их начали усложнять. Сейчас мы видим четкую информационную подготовку, например, с вбросом графиков отключений, – отмечает эксперт.

Такие сообщения, считает Оксана Мороз, будут налагаться на более давнюю кампанию о том, что “Запад нас бросил, у России есть значительный ресурс, а Украине ресурсов на длительную войну не хватит”.

Согласно этим ключевым векторам, уверена эксперт, Россия и будет работать в инфопространстве.

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