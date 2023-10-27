Что будет, если Путин умрет: версии о преемниках и возможности переворота в РФ

В Кремле отрицают распространенную СМИ информацию о том, что у Владимира Путина вечером 22 октября произошла остановка сердца. Однако все снова заговорили о возможном преемнике российского диктатора, как его смерть может повлиять на ситуацию в РФ и войну в Украине.

Своими прогнозами в эфире телемарафона Єдині новини поделились российский адвокат и правозащитник Николай Полозов, а также доктор исторических наук, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

Закончится ли война в Украине, если Путин умрет

Оба эксперта разделяют мнение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка о том, что смерть диктатора может запустить определенные процессы внутри РФ, но точно не станет финальной точкой в войне против Украины.

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— Путин хоть и диктатор, он не является полным олицетворением этого режима, поскольку условно путинский режим — это спайка бандитов и чекистов, которые, используя возможности российской спецслужбы, фактически захватили все рычаги управления государством внутри РФ. Поэтому, как и в случае со смертью Сталина советский строй не рухнул, так и в случае смерти Путина, безусловно, будет борьба среди его окружения, тех группировок, которые формируют костяк этого режима. Но это не означает автоматически, что произойдет какое-то немедленное разрушение этой конструкции, что прекратится война или ее основа — именно претензии на Крым. Это будет зависеть от обстоятельств, которыми будет сопровождаться смерть диктатора, — объяснил Полозов.

Денисенко также уверен, что даже если Путин умрет завтра, этого не произойдет.

Возможные варианты развития событий

— Совершенно очевидно, что группировки внутри РФ сейчас создают под себя частные военные компании, и в этом смысле захват власти будет обусловлен скоростью и слаженностью работы военизированных подразделений этих группировок. Кто быстрее, условно говоря, захватит в Москве все ключевые учреждения, тот и получит власть, — прогнозирует Полозов, если диктатор умрет.

Денисенко уточняет, что сейчас в Кремле есть несколько влиятельных групп, которые будут делить власть между собой. Однако самой влиятельной на сегодняшний день считает так называемую группу технократов.

— Это группа Кириенко-Мишустина-Грефа при поддержке группы Ковальчуков. Если говорить о социологии, то недавно Украинский институт будущего делал исследование. Надо понимать, что сейчас российское общество очень бы хотело услышать от Путина фамилию преемника. Спрашивали, а кто же может быть этим преемником, 25% россиян называли Мишустина. То есть, если бы завтра умер Путин, то в теории у этой группы самые высокие шансы подхватить власть, — объяснил он.

По мнению Полозова, россиян сейчас действительно интересует, кто станет преемником Путина, потому что РФ сейчас живет одним днем, и никто не знает, что будет после него.

— Другой вопрос, что такой авторитарный лидер, как Путин, не может заранее делиться своей властью. То есть он может взять самого слабого, как это было в случае с Медведевым. Сейчас, уже под конец своей политической карьеры, если он назовет одно или несколько имен, это просто приведет к обострению противоречий внутри его окружения, — отметил правозащитник.

В этом смысле Денисенко разделяет мнение Полозова, отвергнув даже теоретические модели того, что Путин может начать так называемый транзит власти, напомнив, как в Казахстане в начале 2022 года Токаев полностью перебрал власть группы Назарбаева.

— История видела достаточно много примеров как удачной, так и неудачной передачи власти. Если говорить о РФ, по состоянию на сейчас Путин не готов даже теоретически обсуждать возможности преемников. Поэтому делает все, чтобы показать, что он силен как никогда, поэтому никакого разделения власти сейчас не будет. Однако российское общество очень бы хотело услышать эту фамилию, — отметил он.

Возможен ли сейчас в РФ военный переворот

— Риск того, что он может повториться, только увеличивается, поскольку формируются альтернативным силовым центром вооруженные подразделения, так называемые ЧВК. Мы видим, какой карт-блаш выдан Кадырову. Он имеет собственную армию внутри России, вплоть до того, что его сын может публично избивать задержанных – и за это получать награду героя Чечни. И никто не может сказать против, а кто осмелился — быстро извиняются. Поэтому система государственного устройства РФ, конечно же, разбалансирована, и повторение подобного мятежа вполне возможно, — считает Полозов.

Вадим Денисенко в ближайшей перспективе не видит оснований для повторения военного переворота в РФ.

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