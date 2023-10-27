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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украинцы в Германии: сколько денег удается накопить на месяц

Украинцы в Германии: сколько денег удается накопить на месяц
Фото: Pexels

У большинства украинцев, которые вынужденно находятся в Германии из-за полномасштабного вторжения, остается €494 (19,1 тыс. грн) в месяц после оплаты всех расходов, связанных с пребыванием в стране.

Об этом говорится в исследовании Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев, проведенном Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета по заказу Канцелярии премьер-министра Польши.

Около 38% респондентов утверждают, что после оплаты всех расходов на проживание в Германии у них остается более €500 (19,4 тыс. грн) в месяц. Почти у каждого пятого — от €100 до €300 (3,9 — 11,6 тыс. грн).

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Еще 28% респондентов заявляют, что экономят от €301 до €500 (11,7 — 19,4 тыс. грн). 15% удается сэкономить до €100 (3,9 тыс. грн). 13% респондентов заявляют о том, что у них остается более €1 тыс. (38,8 тыс. грн).

Авторы исследования отмечают, что аналогичный опрос показал, что у 59% граждан Украины после оплаты всех расходов на проживание в Польше остается почти в 4,5 раза меньше — более 500 злотых в месяц (около €111 — 4,3 тыс. грн).

— Возможность больше заработать и сэкономить побуждают украинцев переезжать из Польши в Германию. Также Германия в топе интереса к работе среди украинцев, которые находятся в Украине и ищут возможности заработать за рубежом, — рассказал директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

С августа прошлого года количество зарегистрированных граждан Украины в Германии увеличилось на 410 тыс. человек, по данным Евростата.

Исследование EWL показывает, что на решение беженцев выбрать Германию больше всего влияет социальный фактор — наличие друзей и знакомых в Германии (43%). Также материальные вопросы, а именно привлекательные социальные выплаты в Германии (42%), возможность накопления больших сбережений (38%) и предложения работы с более высокой зарплатой (27%).

Исследование было создано после анализа результатов опроса Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев, которое провели в августе 2023 года Миграционная платформа EWL и Центр Восточноевропейских исследований Варшавского университета по заказу Канцелярии премьер-министра Республики Польша.

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Было опрошено 400 совершеннолетних граждан Украины, которые приехали в Польшу после начала войны, а затем выехали в Германию.

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Война в Украине, Економія, Заробітки, Заробітна плата, Гастарбайтеры, Німеччина, Украина-Германия, Українці
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