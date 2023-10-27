Українці в Німеччині: скільки грошей вдається заощадити на місяць

У більшості українців, які вимушено перебувають у Німеччині через повномасштабне вторгнення, залишається €494 (19,1 тис. грн) на місяць після оплати усіх витрат, пов’язаних з перебуванням у країні.

Про це йдеться у дослідженні З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців, проведеному Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії прем’єр-міністра Польщі.

Близько 38% респондентів стверджують, що після оплати всіх витрат на проживання в Німеччині у них залишається понад €500 (19,4 тис. грн) на місяць. Майже у кожного п’ятого – від €100 до €300 (3,9 – 11,6 тис. грн).

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Ще 28% респондентів заявляють, що заощаджують від €301 до €500 (11,7 – 19,4 тис. грн). 15% вдається зекономити до €100 (3,9 тис. грн). 13% респондентів заявляють про те, що у них залишається понад €1 тис. (38,8 тис. грн).

Автори дослідження зазначають, що аналогічне опитування показало, що у 59% громадян України після оплати всіх витрат на проживання в Польщі залишається майже у 4,5 раза менше – понад 500 злотих на місяць (близько €111 – 4,3 тис. грн).

– Можливість більше заробити й заощадити спонукають українців переїжджати з Польщі до Німеччини. Також Німеччина є у топі зацікавлення роботою серед українців, які перебувають в Україні та шукають можливостей заробити за кордоном, – розповів директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

З серпня минулого року кількість зареєстрованих громадян України у Німеччині збільшилася на 410 тис. осіб, за даними Євростату.

Дослідження EWL показує, що на рішення біженців обрати Німеччину найбільше впливає соціальний фактор – наявність друзів і знайомих у Німеччині (43%). Також матеріальні питання, а саме привабливіші соціальні виплати в Німеччині (42%), можливість накопичення більших заощаджень (38%) та пропозиції роботи з вищою зарплатою (27%).

Дослідження було створене після аналізу результатів опитування З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців, яке провели у серпні 2023 року Міграційна платформа EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії прем’єр-міністра Республіки Польща.

Було опитано 400 повнолітніх громадян України, які приїхали до Польщі після початку війни, а потім виїхали до Німеччини.

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