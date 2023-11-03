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Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю без Украины

Конгрес США
Фото: Unsplash

В четверг, 2 ноября, Палата представителей США приняла законопроект о $14,3 млрд военной помощи Израилю. Он не предусматривает никаких средств для Украины.

Об этом сообщает The New York Times.

Члены Палаты поддержали законопроект 226 голосами против 196. Это редкость для пакета помощи Израилю, который обычно пользуется широкой двухпартийной поддержкой.

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— Основная часть средств, предусмотренных в законопроекте, пойдет на помощь Израилю в пополнении и наращивании его вооружения, включая 4 миллиарда долларов на системы ПРО Железный купол и Праща Давида. Он также включает 200 миллионов долларов на защиту американского персонала и эвакуацию граждан США. Он не включает гуманитарную помощь для Газы, о которой просил президент Джо Байден и которую многие демократы считают критически важной, — говорится в сообщении.

Сенатор Чак Шумер, демократ от штата Нью-Йорк, заявил в своей речи перед голосованием в Палате представителей, что Сенат вообще не будет рассматривать принятый, а вместо этого разработает собственный двухпартийный законопроект, который будет содержать помощь Израилю и Украине, а также гуманитарную помощь для Газы.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о предоставлении пакета помощи только Израилю, без средств для Украины.

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Источник: NYT
Израиль, США, Украина
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