Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины — Белый дом
Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о предоставлении пакета помощи только Израилю, без средств для Украины.
Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает Bloomberg.
Речь идет о предложенном республиканцами в Палате представителей законопроекте на $14,3 миллиарда, согласно которому поддержка Израиля будет оплачиваться за счет сокращения финансирования Службы внутренних доходов.
Указано, что административно-бюджетное управление Белого дома считает, что документ “не соответствует насущности момента, углубляя наши разногласия и серьезно подрывая историческую двухпартийную поддержку безопасности Израиля”.
— Этот законопроект плохой для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности, — говорится в сообщении.
Ранее новый представитель Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что на этой неделе могут принять законопроект о помощи Израилю. В то же время предложения администрации президента США Джо Байдена относительно общего пакета, включающего помощь Украине, будут проигнорированы.
Загрузка
Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.Олег Корниенко