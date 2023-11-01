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Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины — Белый дом

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о предоставлении пакета помощи только Израилю, без средств для Украины.

Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает Bloomberg.

Речь идет о предложенном республиканцами в Палате представителей законопроекте на $14,3 миллиарда, согласно которому поддержка Израиля будет оплачиваться за счет сокращения финансирования Службы внутренних доходов.

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Указано, что административно-бюджетное управление Белого дома считает, что документ “не соответствует насущности момента, углубляя наши разногласия и серьезно подрывая историческую двухпартийную поддержку безопасности Израиля”.

— Этот законопроект плохой для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее новый представитель Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что на этой неделе могут принять законопроект о помощи Израилю. В то же время предложения администрации президента США Джо Байдена относительно общего пакета, включающего помощь Украине, будут проигнорированы.

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Источник: Bloomberg
Израиль, Джо Байден, США, Украина
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