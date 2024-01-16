Фицо заявил, что поддерживает Орбана в блокировании €50 млрд для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что согласен с позицией премьера Венгрии Виктора Орбана, который выступает против изменений в бюджет Евросоюза для выделения Украине €50 млрд помощи.

Об этом он сказал после двусторонних переговоров в Будапеште с Орбаном.

Фицо заявил, что ЕС не должен финансировать запланированный пакет помощи Киеву в размере €50 млрд из общего бюджета блока, повторив нарратив Орбана, что “война в Украине не может быть решена военным методом”.

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— Мы очень внимательно выслушали предложения, которые премьер-министр (Орбан, — Ред.)… уже выдвинул относительно пересмотра бюджета и помощи Украине, и я повторяю, что мы считаем их рациональными и разумными, — сказал Фицо.

15 декабря прошлого года на саммите лидеров ЕС Орбан наложил вето на решение о программе финансовой помощи Украине в размере €50 млрд от ЕС на 2024-2027 годы.

Комментируя позицию Венгрии по блокированию пересмотра бюджета ЕС для создания программы четырехлетней поддержки Украины, Фицо сказал, что даже в случае выделения этих средств “через два-три года” ничего не изменится.

— С каждой стороны на 100 тыс. больше погибших солдат, и никто не продвинется вперед. Россияне продолжат свой военный контроль над Донецком и Луганском. Конечно, они не уйдут из Крыма, но позиция России на переговорах улучшится, — добавил он.

По его словам, если Европейский Союз хочет помочь Украине, то надо это делать “без ущерба для бюджета блока”.

Ожидается, что лидеры ЕС снова встретятся 1 февраля, чтобы попытаться заключить соглашение по финансовому пакету. Недавно FT сообщал, что Еврокомиссия готова пойти навстречу некоторым требованиям Венгрии, чтобы получить пакет поддержки для Украины в размере €50 млрд.

Источник : Independent

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