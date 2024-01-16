Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Самолет А-50: цена, характеристики и их количество в РФ
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
ВСУ сбили два военных самолета РФ А-50 и Ил-22 над Азовским морем: что известно
Ударил, чтобы не плакала: на Киевщине отца подозревают в убийстве двухмесячной дочери
Пожар в киевском ТРЦ спровоцировал 7-летний мальчик – полиция
Мир
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Фицо заявил, что поддерживает Орбана в блокировании €50 млрд для Украины

Віктор Орбан і Роберт Фіцо
Фото: Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что согласен с позицией премьера Венгрии Виктора Орбана, который выступает против изменений в бюджет Евросоюза для выделения Украине €50 млрд помощи.

Об этом он сказал после двусторонних переговоров в Будапеште с Орбаном.

Фицо заявил, что ЕС не должен финансировать запланированный пакет помощи Киеву в размере €50 млрд из общего бюджета блока, повторив нарратив Орбана, что “война в Украине не может быть решена военным методом”.

Сейчас смотрят

— Мы очень внимательно выслушали предложения, которые премьер-министр (Орбан, — Ред.)… уже выдвинул относительно пересмотра бюджета и помощи Украине, и я повторяю, что мы считаем их рациональными и разумными, — сказал Фицо.

15 декабря прошлого года на саммите лидеров ЕС Орбан наложил вето на решение о программе финансовой помощи Украине в размере €50 млрд от ЕС на 2024-2027 годы.

Комментируя позицию Венгрии по блокированию пересмотра бюджета ЕС для создания программы четырехлетней поддержки Украины, Фицо сказал, что даже в случае выделения этих средств “через два-три года” ничего не изменится.

— С каждой стороны на 100 тыс. больше погибших солдат, и никто не продвинется вперед. Россияне продолжат свой военный контроль над Донецком и Луганском. Конечно, они не уйдут из Крыма, но позиция России на переговорах улучшится, — добавил он.

По его словам, если Европейский Союз хочет помочь Украине, то надо это делать “без ущерба для бюджета блока”.

Ожидается, что лидеры ЕС снова встретятся 1 февраля, чтобы попытаться заключить соглашение по финансовому пакету. Недавно FT сообщал, что Еврокомиссия готова пойти навстречу некоторым требованиям Венгрии, чтобы получить пакет поддержки для Украины в размере €50 млрд.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Independent
Європейський Союз, Война в Украине, Словакия, Венгрия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В результате атаки дронов на Одессу есть пострадавшие, вспыхнули пожары — ОВА
Фицо заявил, что поддерживает Орбана в блокировании €50 млрд для Украины
Storm Shadow: что известно о невидимых для российской ПВО ракетах, которые могут разбить Крымский мост
Storm Shadow (SCALP-EG)
Франция передаст 40 ракет SCALP и подпишет соглашение по безопасности с Украиной — Макрон
Фицо заявил, что поддерживает Орбана в блокировании €50 млрд для Украины
РФ атаковала Харьков ракетами С-300: есть пострадавшие, повреждены больница и трехэтажное здание
Фицо заявил, что поддерживает Орбана в блокировании €50 млрд для Украины
Восемь ракет Калибр, готовых к применению: Гуменюк предупредила об угрозе с Черного моря
Запуск ракет типу Калібр із моря

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь