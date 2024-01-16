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Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Фіцо заявив, що підтримує Орбана у блокуванні €50 млрд для України

Віктор Орбан і Роберт Фіцо
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що погоджується з позицією прем’єра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти змін до бюджету Євросоюзу для виділення Україні €50 млрд допомоги.

Про це він сказав після двосторонніх переговорів у Будапешті з Орбаном.

Фіцо заявив, що ЄС не повинен фінансувати запланований пакет допомоги Києву в розмірі €50 млрд зі спільного бюджету блоку, повторивши наратив Орбана, що “війна в Україні не може бути вирішена військовим методом”.

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— Ми дуже уважно вислухали пропозиції, які прем’єр-міністр (Орбан, – Ред.)… вже висунув щодо перегляду бюджету і допомоги Україні, і я повторюю, що ми вважаємо їх раціональними і розумними, – сказав Фіцо.

15 грудня минулого року на саміті лідерів ЄС Орбан наклав вето на рішення про програму фінансової допомоги Україні в розмірі €50 млрд від ЄС на 2024-2027 роки.

Коментуючи позицію Угорщини щодо блокування перегляду бюджету ЄС для створення програми чотирирічної підтримки України, Фіцо сказав, що навіть у разі виділення цих коштів “через два-три роки” нічого не зміниться.

— З кожного боку на 100 тис. більше загиблих солдатів, і ніхто не просунеться вперед. Росіяни продовжать свій військовий контроль над Донецьком і Луганськом. Звісно, вони не підуть із Криму, але позиція Росії на переговорах покращиться, – додав він.

За його словами, якщо Європейський Союз хоче допомогти Україні, то треба це робити “без шкоди для бюджету блоку”.

Очікується, що лідери ЄС знову зустрінуться 1 лютого, щоб спробувати укласти угоду щодо фінансового пакету. Нещодавно FT повідомляв, що Єврокомісія готова піти назустріч деяким вимогам Угорщини, щоб отримати пакет підтримки для України у розмірі €50 млрд.

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Джерело: Independent
Європейський Союз, Війна в Україні, Словаччина, Угорщина
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