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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Латвія збирає коаліцію з передання дронів Україні: приєдналися майже 20 країн

дрон, ЗСУ
Фото: Getty Images

Латвія ініціювала створення міжнародної коаліції щодо передання бойових безпілотників Україні.

Про це заявив латвійський міністр оборони Андріс Спрудс.

За його словами, в коаліцію увійшли вже майже два десятки країн-партнерів, здатних регулярно поповнювати арсенал ЗСУ новими засобами оборони.

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— Основна мета — зробити все, щоб якнайбільше таких дронів було доставлено в Україну. Київ зможе отримати тисячу безпілотників, – пояснив Спрудс.

Він додав, що у сучасній війні ударні БпЛА відіграють колосальну роль та визначають результати на полі бою.

Росія лише за кілька днів новорічної масованої атаки запустила проти України понад 90 безпілотників, тому українська сторона має здобути перевагу в їхній кількості.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав небайдужих українців долучитися до українського виробництва зброї та власноруч удома збирати FPV-дрони.

За його словами, після того, як FPV-безпілотник буде зібраний, його можна передати інструкторам Victory Drones, і за умови, якщо дрон пройде всі перевірки на якість збірки й зможе підіймати необхідну для польових умов вагу, його передадуть військовим.

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Джерело: Bloomberg
військова допомога, Дрони, Латвія
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