Еврокомиссия готовит переговорную рамку для вступления Украины в ЕС
Еврокомиссия в течение нескольких следующих недель представит Совету ЕС проект рамочных условий для переговоров с Украиной о членстве.
Об этом заявила на брифинге в Брюсселе спикер Еврокомиссии Ана Писонеро.
— Мы уже начали работать над проектом переговорной рамки, чтобы подать его Совету в ближайшие недели, — подчеркнула она.
По ее словам, сейчас оцениваются последние меры, одобренные Верховной Радой, для того, чтобы Украина могла фактически начать переговоры о вступлении.
Переговорная рамка определяет процедуру ведения переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Этот документ обычно состоит из четырех частей — руководящих принципов, содержательной части, переговорных процедур и приложений, однако в отношении каждой отдельной страны могут быть свои особенности.
14 декабря 2023 года Европейский Союз начал переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.
Ожидается, что переговорная рамка будет утверждена в марте 2024 года, когда Еврокомиссия будет просматривать состояние реформ в Украине. Речь идет прежде всего о судебной реформе и антикоррупционной отрасли.