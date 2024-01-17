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Валентина Летяк, редактор ленты

Еврокомиссия готовит переговорную рамку для вступления Украины в ЕС

Єврокомісія
Фото: Pexels

Еврокомиссия в течение нескольких следующих недель представит Совету ЕС проект рамочных условий для переговоров с Украиной о членстве.

Об этом заявила на брифинге в Брюсселе спикер Еврокомиссии Ана Писонеро.

— Мы уже начали работать над проектом переговорной рамки, чтобы подать его Совету в ближайшие недели, — подчеркнула она.

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По ее словам, сейчас оцениваются последние меры, одобренные Верховной Радой, для того, чтобы Украина могла фактически начать переговоры о вступлении.

Переговорная рамка определяет процедуру ведения переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Этот документ обычно состоит из четырех частей — руководящих принципов, содержательной части, переговорных процедур и приложений, однако в отношении каждой отдельной страны могут быть свои особенности.

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14 декабря 2023 года Европейский Союз начал переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.

Ожидается, что переговорная рамка будет утверждена в марте 2024 года, когда Еврокомиссия будет просматривать состояние реформ в Украине. Речь идет прежде всего о судебной реформе и антикоррупционной отрасли.

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Источник: Украинская правда
Еврокомиссия, Європейський Союз, Єврорада, Украина-ЕС
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