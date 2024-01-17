Єврокомісія готує переговорну рамку для вступу України в ЄС

Єврокомісія протягом кількох наступних тижнів представить Раді ЄС проєкт рамкових умов для переговорів з Україною про членство.

Про це заявила на брифінгу в Брюсселі речниця Єврокомісії Ана Пісонеро.

– Ми вже почали працювати над проєктом переговорної рамки, щоб подати його Раді у найближчі тижні, – наголосила вона.

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За її словами, зараз оцінюються останні заходи, схвалені Верховною Радою, для того, щоб Україна могла фактично розпочати переговори про вступ.

Переговорна рамка визначає процедуру ведення переговорів про вступ України до ЄС.

Цей документ зазвичай складається з чотирьох частин – керівних принципів, змістової частини, переговорних процедур і додатків, проте щодо кожної окремої країни можуть бути свої особливості.

14 грудня 2023 року Європейський Союз розпочав переговори про вступ з Україною та Молдовою.

Очікується, що переговорна рамка буде затверджена в березні 2024 року, коли Єврокомісія буде переглядати стан реформ в Україні. Йдеться насамперед про судову реформу та антикорупційну галузь.

Джерело : Українська правда

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