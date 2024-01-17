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Марта Бондаренко, редактор ленты

Законопроект по предотвращению шатдауна правительства прошел первое препятствие в Сенате

Законопроект по предотвращению шатдауна правительства прошел первое препятствие в Сенате
Фото: Getty Images

Законопроект, призванный предотвратить частичную остановку работы правительства США, прошел процедурное препятствие в Сенате.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Документ должен дать сенаторам больше времени для принятия закона о расходах в размере $1,59 трлн на новый финансовый год, который начался 1 октября 2023.

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Сенат проголосовал 68 голосами за и 13-ю против начала дебатов по законопроекту о временном финансировании. Палата представителей рассмотрит документ в ближайшее время.

Законопроект продлевает финансирование правительственных агентств, но устанавливает две новые даты истечения срока действия: деньги на сельское хозяйство, продовольствие, транспорт, жилье, энергетику, военное строительство и ветеранские программы, срок действия которых истекает в пятницу, будут продлены до 1 марта.

Ассигнования для остальных ведомств, включая оборону, внутреннюю безопасность и Государственный департамент, срок действия которых истекает 2 февраля, будут продлены до 8 марта.

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Законопроект по предотвращению шатдауна правительства прошел первое препятствие в Сенате

Напомним, что финансирование для некоторых федеральных ведомств, в частности Министерства транспорта, заканчивается 19 января.

7 декабря Сенат провалил процедурное голосование о начале работы над документом о предоставлении экстренной помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму около $106 млрд, как того просил президент Джо Байден.

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Источник: Reuters
Сенат США, шатдаун
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