Законопроєкт щодо запобігання шатдауну уряду пройшов першу перешкоду в Сенаті

Законопроєкт, покликаний запобігти частковому зупиненню роботи уряду США, пройшов процедурну перешкоду в Сенаті.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Документ має дати сенаторам більше часу для ухвалення закону про витрати в розмірі $1,59 трлн на новий фінансовий рік, що розпочався 1 жовтня 2023 року.

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Сенат проголосував 68 голосами за і 13-ма проти початку дебатів щодо законопроєкту про тимчасове фінансування. Палата представників розгляне документ найближчим часом.

Законопроєкт подовжує фінансування урядових агентств, але встановлює дві нові дати закінчення терміну дії: гроші на сільське господарство, продовольство, транспорт, житло, енергетику, військове будівництво та ветеранські програми, термін дії яких закінчується у п’ятницю, будуть подовжені до 1 березня.

Асигнування для інших відомств, включно з обороною, внутрішньою безпекою і Державним департаментом, термін дії яких закінчується 2 лютого, продовжать до 8 березня.

Нагадаємо, що фінансування для деяких федеральних відомств, зокрема Міністерства транспорту, закінчується 19 січня.

7 грудня Сенат провалив процедурне голосування щодо початку роботи над документом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму близько $106 млрд, як того просив президент Джо Байден.

Джерело : Reuters

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