Законопроєкт щодо запобігання шатдауну уряду пройшов першу перешкоду в Сенаті
Законопроєкт, покликаний запобігти частковому зупиненню роботи уряду США, пройшов процедурну перешкоду в Сенаті.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Документ має дати сенаторам більше часу для ухвалення закону про витрати в розмірі $1,59 трлн на новий фінансовий рік, що розпочався 1 жовтня 2023 року.
Сенат проголосував 68 голосами за і 13-ма проти початку дебатів щодо законопроєкту про тимчасове фінансування. Палата представників розгляне документ найближчим часом.
Законопроєкт подовжує фінансування урядових агентств, але встановлює дві нові дати закінчення терміну дії: гроші на сільське господарство, продовольство, транспорт, житло, енергетику, військове будівництво та ветеранські програми, термін дії яких закінчується у п’ятницю, будуть подовжені до 1 березня.
Асигнування для інших відомств, включно з обороною, внутрішньою безпекою і Державним департаментом, термін дії яких закінчується 2 лютого, продовжать до 8 березня.
Нагадаємо, що фінансування для деяких федеральних відомств, зокрема Міністерства транспорту, закінчується 19 січня.
7 грудня Сенат провалив процедурне голосування щодо початку роботи над документом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму близько $106 млрд, як того просив президент Джо Байден.