Наталья Луценко, Специальный корреспондент международного отдела программы Факты ICTV
Юлия Захарченко, редактор ленты
Юлия Захарченко, редактор ленты
Что будет в мире, если Россия выиграет — прогноз Тимоти Снайдера
Украина в это время препятствует возникновению большой войны. Если Российская Федерация выиграет, тогда можно ожидать дальнейшей агрессии в мире.
Об этом заявил американский историк, писатель, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер в комментарии Фактам ICTV.
Как предотвратить новые войны
— Украина именно сейчас ведет большую войну. Если мы поможем украинцам победить, то дальнейших войн не произойдет. Но, если Украина, не дай Бог, проиграет, и Россия будет ободрена, то можно ожидать дальнейшей агрессии, — считает американский историк.
По мнению Тимоти Снайдера, все зависит от того, что произойдет в Украине, включая возможность новых войн.
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