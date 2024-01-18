Что будет в мире, если Россия выиграет — прогноз Тимоти Снайдера

Украина в это время препятствует возникновению большой войны. Если Российская Федерация выиграет, тогда можно ожидать дальнейшей агрессии в мире.

Об этом заявил американский историк, писатель, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер в комментарии Фактам ICTV.

Как предотвратить новые войны

— Украина именно сейчас ведет большую войну. Если мы поможем украинцам победить, то дальнейших войн не произойдет. Но, если Украина, не дай Бог, проиграет, и Россия будет ободрена, то можно ожидать дальнейшей агрессии, — считает американский историк.

По мнению Тимоти Снайдера, все зависит от того, что произойдет в Украине, включая возможность новых войн.

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