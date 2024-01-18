Що буде у світі, якщо Росія виграє – прогноз Тімоті Снайдера

Україна в цей час перешкоджає виникненню великої війни. Якщо Російська Федерація виграє, тоді можна очікувати подальшої агресії у світі.

Про це заявив американський історик, письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер у коментарі Фактам ICTV.

Як запобігти новим війнам

– Україна саме тепер веде велику війну. Якщо ми допоможемо українцям перемогти, то подальших війн не станеться. Але, якщо Україна, не дай Боже, програє, і Росія буде підбадьорена, то можна очікувати подальшої агресії, – вважає американський історик.

На думку Тімоті Снайдера, все залежить від того, що відбудеться в Україні, включаючи можливість нових війн.

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