Удар по Санкт-Петербургу: чем важна поврежденная нефтебаза и какие объекты будут следующими

Этой ночью беспилотник упал на территории нефтегазовой компании Петербургский нефтяной терминал и прекращал работу аэропорт Пулково в России. Факты ICTV собрали все, что известно об ударе по Санкт-Петербургу в ночь на 18 января 2024 года.

Удар по Санкт-Петербургу

Утром в Министерстве обороны России сообщили об атаке украинских дронов на нефтетерминал в Ленинградской области. Там отчитались о якобы успешном перехвате беспилотника, однако есть свидетельства, которые ставят под сомнение это заявление.

Ряд Telegram-каналов утверждают, что прогремел взрыв и вспыхнул пожар на территории Петербургского нефтеналивного терминала возле Санкт-Петербурга. В Министерстве чрезвычайных дел РФ заявили, что якобы не было возгорания, однако обнародованные видео россиян с места происшествия свидетельствуют о другом.

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Чем важен Петербургский нефтяной терминал

Петербургский нефтяной терминал — это та нефтебаза, которую активно используют на территории России, чтобы обойти введенные санкции за полномасштабную войну против Украины.

Именно с нее идет снабжение, финансирование оккупационных войск в Украине, поэтому эта цель закономерно считается важной для поражения. Удар по этой нефтебазе поможет ослабить российские силы, которые базируются в Украине.

Почему прекратил работу аэропорт Пулково

В петербургском аэропорту Пулково вводили план Ковер, сообщили утром российские СМИ со ссылкой на собственные источники. Там утверждают, что сейчас работа восстановлена, а сам аэропорт работает в штатном режиме.

Известно, что точно был задержан рейс из Еревана. Другие подробности не сообщаются. Однако московские СМИ предполагают, что это напрямую связано с тем, что ночью был зафиксирован беспилотник над Ленинградской областью.

Жители Василеостровского района РФ примерно в это время слышали громкий звук, происхождение которого осталось непонятным, а пассажиры авиарейсов в Пулково рассказали журналистам о задержках во время вылета из аэропорта.

Что говорят в украинской разведке

Атака беспилотников в ночь на 18 января по нефтебазе в Санкт-Петербурге свидетельствует о новом качестве средств поражения, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

— Мы не подтверждаем и не опровергаем, а просто констатируем. “Бавовна” была в Ленинградской области раньше. Но в этот раз — это новое качество “бавовны”, как географии, так и средств поражения, — утверждает представитель украинской разведки.

Откуда запустили беспилотники

Российский город Санкт-Петербург расположен на расстоянии около 900-950 км от государственных границ Украины, если речь идет о прямом пути в воздухе.

Эксперты не берутся утверждать, откуда именно могли запустить ударные дроны, однако в Главном управлении разведки дали четкий намек.

Юсов отметил, что ударные дроны могли запустить в России, однако “это не точно”. Враг теперь имеет все основания переживать за российские военные объекты, которые дислоцируются в Петербурге и Ленинградской области, считают в ГУР.

Какие цели могут быть следующими в России

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман считает, что нефтебаза может быть не единственной целью в российском Санкт-Петербурге или других городах.

— Там вокруг есть аэропорты, с которых стартуют стратегические бомбардировщики, атакующие нашу страну. Я уверен, что дело не непосредственно в Санкт-Петербурге. Просто Санкт-Петербург — это город, где можно посмотреть, попали мы в цель, которую намечали, или нет. Нам помогут россияне, они это будут снимать, сообщать, — отметил Гетьман.

По его словам, Силы обороны Украины должны быть уверены, что дрон долетел до запланированной цели, поэтому был выбран военный объект в Санкт-Петербурге. Тогда россияне будут снимать на видео и распространять в социальных сетях, что поможет ВСУ.

— Если просто испытать наш БпЛА на расстояние 1 тыс. и более км, чтобы он где-то в поле упал… Откуда мы знаем, долетел, точно упал или не упал. Мы запустили по военному объекту в Санкт-Петербурге. Всю информацию, куда он попал и как, нам покажут на видео россияне, которые будут выкладывать в соцсетях, — подчеркнул он.

Источник: Radio NV, Украинская правда

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