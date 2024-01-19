Может напасть даже на страну НАТО: Писториус озвучил сроки агрессии РФ

Через несколько лет возможна агрессия России против страны-члена НАТО.

Об этом в интервью Tagesspiegel заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

— Мы должны учитывать, что (президент РФ, — Ред.) Владимир Путин может в один день напасть даже на страну НАТО. Наши эксперты ожидают, что это станет возможным через пять-восемь лет, — сказал он.

По словам главы Минобороны Германии, почти ежедневно со стороны РФ слышны угрозы, в частности недавно — в адрес стран Балтии.

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Писториус уже выдвинул идею модифицированной обязательной военной службы, по которой ожидает предложений от своего ведомства до апреля. Он отметил, что готов к тому, чтобы открыть доступ к вооруженным силам для солдат, не имеющих немецкого гражданства.

— Мы не будем первыми вооруженными силами в Европе, которые это сделают, — сказал министр, добавив, что в стране есть люди, которые живут в ФРГ во втором или третьем поколении, но еще не имеют немецкого гражданства.

Писториус считает, что имеющихся сегодня денег уже недостаточно для обеспечения безопасности страны, поэтому высказался за реформирование так называемого “долгового тормоза” из соображений безопасности.

— С “долговым тормозом” в таком виде мы не пройдем сквозь эти кризисы невредимыми. Мы должны быстро укрепить нашу обороноспособность в свете неотложности сложившейся ситуации, — говорит он.

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