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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Може напасти навіть на країну НАТО: Пісторіус озвучив терміни агресії РФ

Борис Пісторіус
Фото: Getty Images

За декілька років можлива агресія Росії проти країни-члена НАТО.

Про це в інтерв’ю Tagesspiegel заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

– Ми повинні враховувати, що (президент РФ, – Ред.) Володимир Путін може одного дня напасти навіть на країну НАТО. Наші експерти очікують, що це стане можливим через п’ять-вісім років, – сказав він.

За словами глави Міноборони Німеччини, майже щодня з боку РФ чути погрози, зокрема нещодавно – на адресу країн Балтії.

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Пісторіус вже висунув ідею модифікованої обов’язкової військової служби, щодо якої очікує пропозицій від свого відомства до квітня. Він зауважив, що готовий до того, аби відкрити доступ до збройних сил для солдатів, які не мають німецького громадянства.

– Ми не будемо першими збройними силами в Європі, які це зроблять, – сказав міністр, додавши, що в країні є люди, які живуть у ФРН у другому чи третьому поколінні, але ще не мають німецького громадянства.

Пісторіус вважає, що наявних сьогодні грошей вже недостатньо для гарантування безпеки країни, тож висловився за реформування так званого “боргового гальма” з міркувань безпеки.

– З “борговим гальмом” у такому вигляді ми не пройдемо крізь ці кризи неушкодженими. Ми повинні швидко зміцнити нашу обороноздатність у світлі нагальності ситуації, що склалася, – говорить він.

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