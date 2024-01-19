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Юлия Захарченко, редактор ленты

Для воздушных целей: Британия впервые успешно испытала лазерное оружие DragonFire

Для воздушных целей: Британия впервые успешно испытала лазерное оружие DragonFire

Великобритания провела первое успешное испытание лазерной технологии против воздушных целей на полигоне в Шотландии. Это поможет усилить армию большей точностью, уменьшив зависимость от дорогостоящих компонентов.

Что известно о лазерном оружии

Согласно сообщению британского правительства, система лазерного оружия направленной энергии (LDEW) DragonFire осуществила мощный выстрел из лазерного оружия по воздушным целям на полигоне.

В британском правительстве не рассекречивают его дальность, однако утверждают, что это оружие прямой видимости, которое может поражать любую видимую цель.

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Известно, что лучевое оружие имеет точность, эквивалентную попаданию в монету номиналом 1 фунт стерлингов с расстояния 1 тыс. м. Стоит отметить, что такая монета имеет диаметр 22,5 мм (то есть 2,25 см).

В сообщении говорится, что стоимость выстрела в течение 10 секунд равна стоимости использования обычного обогревателя в течение часа.

Это вооружение имеет все шансы стать долгосрочной и дешевой альтернативой для выполнения определенных задач, которые под силу сейчас осуществить только с помощью ракет.

Программу DragonFire возглавляет Лаборатория оборонной науки и технологий (Dstl) от имени Министерства обороны Великобритании, которая сотрудничает со своими промышленными партнерами — компаниями MBDA, Leonardo и QinetiQ.

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Фото: Правительство Великобритании

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