Стріляє по повітряних цілях: Британія вперше успішно випробувала лазерну зброю DragonFire

Велика Британія провела перше успішне випробування лазерної технології проти повітряних цілей на полігоні у Шотландії. Це допоможе посилити армію більшою точністю, зменшивши залежність від дороговартісних компонентів.

Що відомо про лазерну зброю

Згідно з повідомленням британського уряду, система лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW) DragonFire здійснила потужний постріл з лазерної зброї по повітряних цілях на полігоні.

У британському уряді не розсекречують її дальність, проте стверджують, що це зброя прямої видимості, що може вражати будь-яку видиму ціль.

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Відомо, що променева зброя має точність, еквівалентну влучанню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані 1 тис. м. Варто зазначити, що така монета має діаметр 22,5 мм (тобто 2,25 см).

У повідомленні йдеться, що вартість пострілу протягом 10 секунд дорівнює вартості використання звичайного обігрівача протягом години.

Це озброєння має всі шанси стати довгостроковою та дешевою альтернативою для виконання певних завдань, які під силу зараз здійснити лише за допомогою ракет.

Програму DragonFire очолює Лабораторія оборонної науки і технологій (Dstl) від імені Міністерства оборони Великої Британії, яка співпрацює зі своїми промисловими партнерами – компаніями MBDA, Leonardo і QinetiQ.

Фото: Уряд Великої Британії

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