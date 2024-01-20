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Татьяна Забожко, редактор ленты

Мы должны сделать победу РФ невозможной, иначе безопасности Европы конец – Макрон

Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Франция обязана сделать победу России в Украине невозможной.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего обращения к Вооруженным силам страны на военно-морской базе Шербур.

– Мы не в состоянии войны с Россией, но обязаны сделать победу РФ невозможной. Мы не можем позволить России поверить, что она может выиграть, – отметил Эммануэль Макрон.

По мнению президента Франции, победа РФ в войне против Украины будет означать конец европейской безопасности.

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Именно поэтому, объясняет Эммануэль Макрон, Франция продолжает поддерживать украинцев, обучая военных и снабжая артиллерийскими системами, комплексами противовоздушной обороны и дальнобойными ракетами.

Кроме того, уверяет президент Франции, страна будет внедрять инновационные технологии для борьбы с массовым применением Россией беспилотников.

Для этого, отмечает Эммануэль Макрон, оборонная промышленность Франции находится в режиме войны и может работать быстрее и больше, чем раньше.

Напомним, что в начале января в США официальные лица Белого дома почти пять часов совещались с руководителями оборонных компаний, как эффективно использовать инновационное американское оборудование, чтобы помочь Украине отбивать удары РФ.

В частности, присутствующие дискутировали, как с использованием технологий противодействовать дронам и другим системам вооружения, применяемым РФ в Украине.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 696-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Bild
Война в Украине, Еммануель Макрон, Російська агресія, Франция
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