Мы должны сделать победу РФ невозможной, иначе безопасности Европы конец – Макрон
Франция обязана сделать победу России в Украине невозможной.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего обращения к Вооруженным силам страны на военно-морской базе Шербур.
– Мы не в состоянии войны с Россией, но обязаны сделать победу РФ невозможной. Мы не можем позволить России поверить, что она может выиграть, – отметил Эммануэль Макрон.
По мнению президента Франции, победа РФ в войне против Украины будет означать конец европейской безопасности.
Именно поэтому, объясняет Эммануэль Макрон, Франция продолжает поддерживать украинцев, обучая военных и снабжая артиллерийскими системами, комплексами противовоздушной обороны и дальнобойными ракетами.
Кроме того, уверяет президент Франции, страна будет внедрять инновационные технологии для борьбы с массовым применением Россией беспилотников.
Для этого, отмечает Эммануэль Макрон, оборонная промышленность Франции находится в режиме войны и может работать быстрее и больше, чем раньше.
Напомним, что в начале января в США официальные лица Белого дома почти пять часов совещались с руководителями оборонных компаний, как эффективно использовать инновационное американское оборудование, чтобы помочь Украине отбивать удары РФ.
В частности, присутствующие дискутировали, как с использованием технологий противодействовать дронам и другим системам вооружения, применяемым РФ в Украине.
Полномасштабная война в Украине длится уже 696-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.