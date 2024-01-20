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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ми мусимо зробити перемогу РФ неможливою, інакше безпеці Європи кінець – Макрон

Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Франція зобов’язана зробити перемогу Росії в Україні неможливою.

На цьому наголосив президент Франції Еммануель Макрон під час свого звернення до Збройних сил країни на військово-морській базі Шербур.

– Ми не в стані війни з Росією, але наш обов’язок зробити перемогу РФ неможливою. Ми не можемо дозволити Росії повірити, що вона може виграти, – зауважив Еммануель Макрон.

На переконання президента Франції, перемога РФ у війні проти України означатиме кінець європейської безпеки.

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Саме тому, пояснює Еммануель Макрон, Франція продовжує підтримувати українців, навчаючи військових та постачаючи артилерійські системи, комплекси протиповітряної оборони та далекобійні ракети.

Крім того, запевняє президент Франції, країна впроваджуватиме інноваційні технології для боротьби з масовим застосуванням Росією безпілотників.

Задля цього, зауважує Еммануель Макрон, оборонна промисловість Франції перебуває в режимі війни і може працювати швидше та більше, ніж раніше.

Нагадаємо, що на початку січня в США офіційні особи Білого дому майже п’ять годин радилися з керівниками оборонних компаній, як ефективно використати інноваційне американське обладнання, щоб допомогти Україні відбивати удари РФ.

Зокрема, присутні дискутували, як із використанням технологій протидіяти дронам та іншим системам озброєння, які РФ застосовує в Україні.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 696-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Bild
Війна в Україні, Еммануель Макрон, Російська агресія, Франція
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