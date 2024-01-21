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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Еще до инаугурации: Трамп озвучил новые сроки прекращения войны в Украине в случае победы

Еще до инаугурации: Трамп озвучил новые сроки прекращения войны в Украине в случае победы
Фото: Getty Images

45-й президент Соединенных Штатов, который вновь выдвинул свою кандидатуру на выборах 2024 года, Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что способен прекратить войну в Украине в случае своей победы.

Причем на этот раз политик обозначил, что прекратит военные действия еще до того, как официально займет Овальный кабинет в Белом доме.

Об этом он заявил в ходе выступления перед своими избирателями в штате Нью-Хемпшир.

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— Я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной еще до инаугурации. Я знаю Путина, я знаю Зеленского очень хорошо, я знаю обоих. Мы урегулируем это, это нужно урегулировать, — обозначил Трамп.

При этом политик упрекнул Европу за то, что она оказывала Украине в десять раз меньше помощи, чем США, сказав, что в будущем ей придется увеличить расходы.

Напомним, президент Зеленский  в очередной раз пригласил Трампа посетить Украину, а также поделиться его видением, как прекратить войну.

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Война в Украине, Дональд Трамп, США-Украина
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