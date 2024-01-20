Зеленский пригласил Трампа в Украину поделиться планом окончания войны

Глава государства Владимир Зеленский пригласил экс-президента США Дональда Трампа посетить Украину и поделиться его видением, как прекратить войну.

Об этом Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Метту Фраю на телеканале Channel 4 News.

Ранее Дональд Трамп решительно заявил, что если он станет президентом США, то война в Украине прекратится за 24 часа. Журналист поинтересовался у Владимира Зеленского, что бы сейчас он хотел бы передать Трампу.

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— Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев. Поэтому, если вы можете остановить войну за 24 часа, то этого, думаю, будет достаточно, чтобы приехать, — сказал глава украинского государства.

Он также попросил Трампа поделиться планом быстрого прекращения войны, если таковой у него действительно есть.

We sat down for an extended interview with Volodymyr Zelenskyy the former actor who went from on screen President to war time President, loathed in the Kremlin but respected across much of the world. pic.twitter.com/OqmF64JkX9 — Channel 4 News (@Channel4News) January 19, 2024

А еще Зеленский подчеркнул, что его беспокоит сама идея быстрого завершения Трампом войны России против Украины, так как решение тот принимает самостоятельно.

– Трамп говорит, что будет самостоятельно принимать решения относительно войны. Я даже не говорю о России. Без обеих сторон (принимать решение — Ред.). То есть, и без нас … Это говорит о том, что его идея, которую никто не слышал, не будет работать для украинцев, то он сделает все, чтобы так или иначе достичь этого, достичь своей идеи. И вот это меня немножечко беспокоит, – заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что в мае 2023 года Дональд Трамп заявлял, что сможет закончить войну в Украине за 24 часа, если станет президентом США. А еще он говорил, что Путина не стоит называть военным преступником.

Свой тезис о скором окончании российско-украинской войны Трамп повторил и после победы на республиканских кокусах в Айове.

Фото: скриншот с видео

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