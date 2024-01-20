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Зеленский пригласил Трампа в Украину поделиться планом окончания войны

Зеленський

Глава государства Владимир Зеленский пригласил экс-президента США Дональда Трампа посетить Украину и поделиться его видением, как прекратить войну.

Об этом Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Метту Фраю на телеканале Channel 4 News.

Ранее Дональд Трамп решительно заявил, что если он станет президентом США, то война в Украине прекратится за 24 часа. Журналист поинтересовался у Владимира Зеленского, что бы сейчас он хотел бы передать Трампу.

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— Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев. Поэтому, если вы можете остановить войну за 24 часа, то этого, думаю, будет достаточно, чтобы приехать, — сказал глава украинского государства.

Он также попросил Трампа поделиться планом быстрого прекращения войны, если таковой у него действительно есть.

А еще Зеленский подчеркнул, что его беспокоит сама идея быстрого завершения Трампом войны России против Украины, так как решение тот принимает самостоятельно.

– Трамп говорит, что будет самостоятельно принимать решения относительно войны. Я даже не говорю о России. Без обеих сторон (принимать решение — Ред.). То есть, и без нас … Это говорит о том, что его идея, которую никто не слышал, не будет работать для украинцев, то он сделает все, чтобы так или иначе достичь этого, достичь своей идеи. И вот это меня немножечко беспокоит, – заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что в мае 2023 года Дональд Трамп заявлял, что сможет закончить войну в Украине за 24 часа, если станет президентом США. А еще он говорил, что Путина не стоит называть военным преступником.

Свой тезис о скором окончании российско-украинской войны Трамп повторил и после победы на республиканских кокусах в Айове.

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Зеленский пригласил Трампа в Украину поделиться планом окончания войны

Фото: скриншот с видео

Война в Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
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