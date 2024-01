Зеленский пригласил Трампа в Украину поделиться планом окончания войны

Глава государства Владимир Зеленский пригласил экс-президента США Дональда Трампа посетить Украину и поделиться его видением, как прекратить войну.

Об этом Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Метту Фраю на телеканале Channel 4 News.

Ранее Дональд Трамп решительно заявил, что если он станет президентом США, то война в Украине прекратится за 24 часа. Журналист поинтересовался у Владимира Зеленского, что бы сейчас он хотел бы передать Трампу.

Он также попросил Трампа поделиться планом быстрого прекращения войны, если таковой у него действительно есть.

We sat down for an extended interview with Volodymyr Zelenskyy the former actor who went from on screen President to war time President, loathed in the Kremlin but respected across much of the world. pic.twitter.com/OqmF64JkX9

— Channel 4 News (@Channel4News) January 19, 2024