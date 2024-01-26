Евросоюз готов продлить защиту для беженцев из Украины в 2025-м

В Евросоюзе рассматривается возможность продления мер временной защиты для украинцев после марта 2025 года, когда завершится действие соответствующей директивы.

Об этом заявила государственный секретарь по вопросам убежища и миграции Бельгии Николь де Мур по итогам неформального заседания Совета министров ЕС по юстиции и внутренним делам.

— Мы должны отразить различные сценарии, поскольку не знаем, где мы окажемся в марте 2025 года. Продолжение защиты — одна из возможностей. Надо учитывать различные сценарии развития на местах, и уже тогда решать, какого рода меры мы сможем осуществить для дальнейшей защиты, если она будет нужна, — объяснила она.

По ее словам, европейские министры сегодня подтвердили солидарность и свои обязательства перед Украиной, а также согласились гармонизировать законодательство в этой сфере, поскольку было бы контрпродуктивным иметь 27 различных правовых подходов по поддержке украинских беженцев.

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Де Мур отметила, что Еврокомиссия и страны-члены ЕС решили продолжить эту дискуссию с привлечением украинской власти, чтобы вскоре принять совместное решение.

— Мы не можем откладывать это обсуждение, поскольку временная защита должна завершиться 20 марта 2025 года, и эта дата придет быстрее, чем мы думаем, — подчеркнула она.

На днях издание Politico со ссылкой на свои источники писало, что Украина ведет переговоры с Евросоюзом о будущих изменениях в миграционных правилах ЕС, чтобы помочь вернуть украинцев домой в 2025 году.

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