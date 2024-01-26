Євросоюз готовий продовжити захист для біженців з України у 2025-му

У Євросоюзі розглядається можливість продовження заходів тимчасового захисту для українців після березня 2025 року, коли завершиться дія відповідної директиви.

Про це заявила державна секретарка з питань притулку і міграції Бельгії Ніколь де Мур за підсумками неформального засідання Ради міністрів ЄС з юстиції та внутрішніх справ.

– Ми маємо відобразити різні сценарії, оскільки не знаємо, де ми опинимося у березні 2025 року. Продовження захисту – одна з можливостей. Треба враховувати різні сценарії розвитку на місцях, і вже тоді вирішувати, якого роду заходи ми зможемо здійснити для подальшого захисту, якщо він буде потрібним, – пояснила вона.

За її словами, європейські міністри сьогодні підтвердили солідарність та свої зобов’язання перед Україною, а також погодилися гармонізувати законодавство у цій сфері, оскільки було б контрпродуктивним мати 27 різних правових підходів з підтримки українських біженців.

Зараз дивляться

Де Мур зауважила, що Єврокомісія та країни-члени ЄС вирішили продовжити цю дискусію із залученням української влади, щоб незабаром схвалити спільне рішення.

– Ми не можемо відкладати це обговорення, оскільки тимчасовий захист має завершитися 20 березня 2025 року, і ця дата прийде швидше, ніж ми думаємо, – наголосила вона.

Днями видання Politico з посиланням на свої джерела писало, що Україна веде перемовини з Євросоюзом про майбутні зміни в міграційних правилах ЄС, щоб допомогти повернути українців додому у 2025 році.

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