В Красном море йеменские хуситы атаковали танкер с российской нефтью — Bloomberg
Вечером 26 января на выходе из Красного моря танкер торгового гиганта Trafigura Group атаковали ракеты, в результате чего возник пожар. Это судно перевозило нефть российского происхождения, пишет Bloomberg.
Ответственность за нападение на танкер Marlin Luanda взяли на себя йеменские хуситы.
— То, что атакованное судно перевозило топливо из России, вероятно, обеспокоит Москву. Огромные объемы российской нефти сейчас проходят через южную часть Красного моря к азиатским покупателям после того, как Европа отказалась от ее грузов из-за войны в Украине, — пишет издание.
В то же время отмечается, что этот инцидент свидетельствует о том, что США и их союзники недостаточно ослабили военный потенциал хуситов.
По данным аналитической компании Kpler, танкер переместил свой груз “с судна на судно” в акватории Лаконского залива на юге Греции, что играет ключевую роль в поставках российской нефти на мировой рынок в обход санкций.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину компания Trafigura вместе с другими трейдерами, такими как Glencore Plc, Vitol Group и Gunvor Group, была одним из крупнейших поставщиков российской нефти.
Но после введения санкций США, ЕС и Великобритании на экспорт энергоресурсов из России эти потоки уменьшились, хотя в компании заявили, что продолжают торговать небольшими объемами нефтепродуктов из России.
— Тот факт, что компания забрала груз путем перегрузки с судна на судно у берегов Греции, проливает свет на то, как один из крупнейших мировых сырьевых торговых домов прибегает к менее прозрачным методам и продолжает способствовать экспорту нефтепродуктов из России в то время, когда в Украине все еще продолжается война, — пишет автор публикации.
Удар США и Британии по объектам хуситов в Йемене
12 января войска США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по многочисленным объектам хуситов в Йемене.
Это стало ответом на многомесячные атаки хуситов на коммерческое судоходство в Красном море.
Удары пришлись по материально-техническим центрам, системам противовоздушной обороны и складам оружия.