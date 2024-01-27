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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Червоному морі єменські хусити атакували танкер із російською нафтою – Bloomberg

танкер нафта
Фото: Depositphotos

Ввечері 26 січня на виході з Червоного моря танкер торгового гіганта Trafigura Group атакували ракети, внаслідок чого виникла пожежа. Це судно перевозило нафту російського походження, пише Bloomberg.

Відповідальність за напад на танкер Marlin Luanda взяли на себе єменські хусити.

– Те, що атаковане судно перевозило пальне з Росії, ймовірно, занепокоїть Москву. Величезні обсяги російської нафти зараз проходять через південну частину Червоного моря до азійських покупців після того, як Європа відмовилася від її вантажів через війну в Україні, – пише видання.

Водночас наголошується, що цей інцидент свідчить про те, що США та їхні союзники недостатньо послабили військовий потенціал хуситів.

Зараз дивляться

За даними аналітичної компанії Kpler, танкер забрав свій вантаж “з судна на судно” в акваторії Лаконської затоки на півдні Греції, що відіграє ключову роль у постачанні російської нафти на світовий ринок в обхід санкцій.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія Trafigura разом із іншими трейдерами, такими як Glencore Plc, Vitol Group і Gunvor Group, була одним із найбільших постачальників російської нафти.

Але після запровадження санкцій США, ЄС та Великої Британії на експорт енергоресурсів із Росії ці потоки зменшилися, хоча в компанії заявили, що продовжують торгувати невеликими обсягами нафтопродуктів із Росії.

– Той факт, що компанія забрала вантаж шляхом перевантаження з судна на судно біля берегів Греції, проливає світло на те, як один із найбільших світових сировинних торгових домів вдається до менш прозорих методів та продовжує сприяти експорту нафтопродуктів з Росії в той час, коли в Україні все ще триває війна, – пише автор публікації.

Удар США та Британії по об’єктах хуситів у Ємені

12 січня війська США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів завдали ударів по численних об’єктах хуситів у Ємені.

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Це стало відповіддю на кількамісячні атаки хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі.

Удари прийшлися по матеріально-технічних центрах, системах протиповітряної оборони та складах зброї.

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Джерело: Bloomberg
Ємен, Війна в Україні, нафта, ракетний удар, Росія, Санкції проти Росії
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