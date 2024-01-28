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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Три тысячи снарядов ежемесячно: Париж пообещал новые поставки Украине

Снаряди, боєприпаси

Франция сможет предоставлять украинской армии 3 тыс. снарядов 155-мм ежемесячно в качестве оборонной поддержки.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, возглавлявший украинскую делегацию во время первого заседания Коалиции артиллерии в Париже.

Он сообщил об анонсировании помощи со стороны Парижа министрм Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню.

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– Франция также  планирует изготовить для Украины 78 Цезарей, шесть из которых будут поставлены в ближайшее время, — указал французский чиновник.

Напомним, 18 января президент  Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Стороны обсудили ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины, в частности приоритетные для включения в следующий военный пакет помощи от Франции. Важно и в дальнейшем усиливать украинскую систему ПВО.

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Три тысячи снарядов ежемесячно: Париж пообещал новые поставки Украине

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Источник: Новое время
військова допомога, Франция
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