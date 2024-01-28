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Світ
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Три тисячі снарядів щомісяця: Париж пообіцяв нові постачання Україні

Снаряди, боєприпаси

Франція зможе надавати українській армії 3 тис. снарядів 155-мм щомісяця як оборонну підтримку.

Про це розповів заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, який очолював українську делегацію під час першого засідання Коаліції артилерії у Парижі.

Він повідомив про анонсування допомоги з боку Парижа міністром Збройних сил Франції Себастьяном Лекорню.

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– Франція також планує виготовити для України 78 Цезарів, шість із яких буде поставлено найближчим часом, – зазначив французький чиновник.

Нагадаємо, 18 січня президент Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Сторони обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема пріоритетні для наступного військового пакету допомоги від Франції. Важливо й надалі посилювати українську систему ППО.

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Три тисячі снарядів щомісяця: Париж пообіцяв нові постачання Україні

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Джерело: Новое время
військова допомога, Франція
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