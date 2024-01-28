Три тисячі снарядів щомісяця: Париж пообіцяв нові постачання Україні

Франція зможе надавати українській армії 3 тис. снарядів 155-мм щомісяця як оборонну підтримку.

Про це розповів заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, який очолював українську делегацію під час першого засідання Коаліції артилерії у Парижі.

Він повідомив про анонсування допомоги з боку Парижа міністром Збройних сил Франції Себастьяном Лекорню.

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– Франція також планує виготовити для України 78 Цезарів, шість із яких буде поставлено найближчим часом, – зазначив французький чиновник.

Нагадаємо, 18 січня президент Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Сторони обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема пріоритетні для наступного військового пакету допомоги від Франції. Важливо й надалі посилювати українську систему ППО.

Джерело : Новое время

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