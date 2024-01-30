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Юлия Захарченко, редактор ленты

Послы ЕС согласовали использование сверхдоходов с замороженных активов РФ для поддержки Украины

Послы ЕС согласовали использование сверхдоходов с замороженных активов РФ для поддержки Украины
Фото: Pexels

Послы Европейского Союза согласовали предложение по использованию сверхприбылей с российских замороженных активов, которые хотят направить на восстановление Украины.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Председательства Бельгии в Совете ЕС 2024 в социальной сети X (бывший Twitter).

Куда направят замороженные активы РФ

— Послы ЕС только что согласовали принципиальное предложение по использованию сверхприбылей, связанных с недвижимыми активами, для поддержки восстановления Украины, — говорится в обнародованном сообщении.

Конфискация российских замороженных активов на восстановление Украины: послы ЕС приняли решение

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Недавно Европейский Союз заморозил активы Центрального банка Российской Федерации на более €200 млрд.

Ранее издание Financial Times сообщало, что доходы с этих активов составят до €3 млрд в год или €15 млрд в период с 2023 до 2027 года. Сумма будет зависеть от процентных ставок в течение этих лет.

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