Посли ЄС погодили використання надприбутків із заморожених активів РФ для підтримки України
Посли Європейського Союзу погодили пропозицію щодо використання надприбутків із російських заморожених активів, які хочуть спрямувати на відновлення України.
Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Головування Бельгії в Раді ЄС 2024 в соціальній мережі X (колишній Twitter).
Куди спрямують заморожені активи РФ
– Посли ЄС щойно погодили принципову пропозицію щодо використання надприбутків, пов’язаних з нерухомими активами, для підтримки відновлення України, – йдеться в оприлюдненому повідомленні.
Нещодавно Європейський Союз заморозив активи Центрального банку Російської Федерації на понад €200 млрд.
Раніше видання Financial Times повідомляло, що доходи з цих активів становитимуть до €3 млрд на рік або €15 млрд у період з 2023 до 2027 року. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цих років.