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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Посли ЄС погодили використання надприбутків із заморожених активів РФ для підтримки України

Посли ЄС погодили використання надприбутків із заморожених активів РФ для підтримки України
Фото: Pexels

Посли Європейського Союзу погодили пропозицію щодо використання надприбутків із російських заморожених активів, які хочуть спрямувати на відновлення України.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Головування Бельгії в Раді ЄС 2024 в соціальній мережі X (колишній Twitter).

Куди спрямують заморожені активи РФ

– Посли ЄС щойно погодили принципову пропозицію щодо використання надприбутків, пов’язаних з нерухомими активами, для підтримки відновлення України, – йдеться в оприлюдненому повідомленні.

Конфіскація російських заморожених активів на відновлення України: посли ЄС ухвалили рішення

Зараз дивляться

Нещодавно Європейський Союз заморозив активи Центрального банку Російської Федерації на понад €200 млрд.

Раніше видання Financial Times повідомляло, що доходи з цих активів становитимуть до €3 млрд на рік або €15 млрд у період з 2023 до 2027 року. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цих років.

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Європейський Союз, активи РФ, відновлення, відновлення України, Війна в Україні, Україна-ЄС
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