Зеленский о конфискации активов РФ: В этом месяце мы приблизились к решению

Нужен новый санкционный пакет Европейского Союза. Украина готовит новые шаги, чтобы ограничить российскую способность обходить санкции.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении по итогам 703 суток полномасштабной войны России против Украины.

Конфискация российских активов

— Отдельно хочу отметить результаты коммуникации с партнерами по российским активам: за этот месяц мы приблизились к решению, которое будет справедливым. Все российские активы и связанных с ней лиц, которые находятся в разных юрисдикциях и заморожены, должны работать для защиты от агрессии. Они должны быть конфискованы. Мы делаем все, чтобы это решение было подготовлено в ближайшее время, — заявил глава государства.

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Санкции против России

По мнению президента Украины, нужен новый санкционный пакет Евросоюза, и мы готовим его. А также Украина готовит новые шаги, чтобы ограничить российскую способность обходить санкции.

— Каждое проявление давления на Россию — это приближение мира. Каждое проявление помощи Украине — это защита жизни. Я благодарен всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто сражается, работает ради нашего государства, независимости, людей, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Несмотря на различные вызовы и много сложностей, Украине удалось сохранить международное внимание к битве за независимость, сказал президент. По его словам, удалось добавить государству еще больше устойчивости — именно того, что является главным аргументом в международной коммуникации.

— То, на что вы способны. То, что вы способны выдержать. То, через что вы способны пройти. Мир обращает внимание на устойчивых и смелых, — считает президент Украины.

Соглашение по безопасности с Британией

Украина имеет за этот месяц подписанное амбициозное соглашение по безопасности с Великобританией. Это теперь фактически базовый ориентир — есть на что равняться в работе с другими партнерами, убежден глава государства.

— И продолжаются такие переговоры о новых соглашениях по безопасности, не только с государствами в Европе, по двусторонним документам на выполнение декларации по безопасности Группы семи. Уверен, что уже скоро будут новые результаты по безопасности гарантий для Украины, — заявил президент.

Перезагрузка отношений Украины и Польши

Фактически в этом месяце Украина и Польша перезагрузили отношения. Обе стороны имеют хорошее понимание друг друга и четкие ориентиры, что важно для наших обществ и интересов безопасности.

— Кстати, Польша присоединилась к декларации по безопасности Группы семи, всего уже 32 страны работают с нами в этом направлении, — сказал Зеленский.

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