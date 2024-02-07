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Польша снова подняла F-16 из-за ракетного обстрела территории Украины

Польша снова подняла F-16 из-за ракетного обстрела территории Украины

В Польше подняли в воздух истребители F-16 из-за ракетного обстрела территории Украины российскими ракетами.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Оперативное командование предупредило, что из-за поднятия польской и союзнической авиации может возрасти уровень шума, особенно в юго-восточной части страны.

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— Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, — говорится в сообщении.

Также Оперативное командование отметило, что постоянно мониторит ситуацию.

Напомним, что это не впервые, когда поляки поднимают истребительную авиацию для патрулирования своего воздушного пространства. Во время войны в Украине было по меньшей мере два случая, когда российские ракеты залетали на территорию Польши.

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ПС Польщі

Война в Украине, Истребитель F-16, Польша, Ракетные удары России
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