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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Польща знову підняла F-16 через ракетний обстріл території України

Польща знову підняла F-16 через ракетний обстріл території України

У Польщі підняли у повітря винищувачі F-16 через ракетний обстріл території України російськими ракетами.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Оперативне командування попередило, що через підняття польської та союзницької авіації може зрости рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни.

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– Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завданням ракетних ударів по території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, – йдеться у повідомленні.

Також Оперативне командування наголосило, що постійно моніторить ситуацію.

Нагадаємо, що це не вперше, коли поляки підіймають винищувальну авіацію для патрулювання свого повітряного простору. Під час війни в Україні було щонайменше два випадки, коли російські ракети залітали на територію Польщі.

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ПС Польщі

Війна в Україні, Винищувач F-16, Польща, Ракетні удари Росії
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