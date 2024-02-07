Зеленский собирается с визитом в Германию: СМИ назвали даты

Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Германию в конце следующей недели. Он будет вторым с начала полномасштабного вторжения РФ.

По информации издания Tagesspiegel, Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля.

Программа и точный график пока засекречены по соображениям безопасности.

Сейчас смотрят

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген отказался подтверждать изданию участие президента Украины в мероприятии, но сказал, что приглашение ему передали.

Кстати, именно во время Мюнхенской конференции по безопасности Германия и Украина могут официально подписать соглашение о гарантиях безопасности.

Сейчас ФРГ является второй страной после США по объемам поставок военной помощи Украине. Германия поставляет Киеву столько оружия и боеприпасов, сколько все остальные страны ЕС вместе взятые.

Источник: Tagesspiegel

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.