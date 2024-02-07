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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зеленський збирається з візитом до Німеччини: ЗМІ назвали дати

Зеленський збирається з візитом до Німеччини: ЗМІ назвали дати
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський планує візит до Німеччини наприкінці наступного тижня. Він буде другим від початку повномасштабного вторгнення РФ.

За інформацією видання Tagesspiegel, Зеленський візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться з 16 до 18 лютого.

Програма і точний графік поки засекречені з міркувань безпеки.

Зараз дивляться

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген відмовився підтверджувати виданню участь президента України в заході, але сказав, що запрошення йому передали.

До речі, саме під час Мюнхенської безпекової конференції Німеччина та Україна можуть офіційно підписати угоду про гарантії безпеки.

Зараз ФРН є другою країною після США за обсягами постачання військової допомоги Україні. Німеччина постачає Києву стільки зброї та боєприпасів, скільки всі інші країни ЄС разом узяті.

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Зеленський збирається з візитом до Німеччини: ЗМІ назвали дати

Джерело: Tagesspiegel

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Мюнхенська конференція з безпеки, Німеччина, Україна-Німеччина
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