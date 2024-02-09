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Масштабный пожар в Москве: два вертолета сбросили 50 т воды

Пожежа в Москві 9 лютого 2024

Ночью 9 февраля произошел масштабный пожар в Москве на улице Черняховского.

Огнем охватило крыши трех столичных домов.

К слову, еще три дома горели вечером 8 февраля после взрыва на газопроводе в поселке Куеда Пермского края РФ.

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Пожар в Москве 9 февраля

О пожаре в Москве 9 февраля стало известно после полуночи по местному времени.

Сначала спасатели сообщили о возгорании кровли шестиэтажного дома.

Однако впоследствии, по свидетельству росСМИ, огонь перебросился еще на два соседних дома.

Чтобы обуздать масштабный пожар в Москве, охвативший около 4 тыс. кв. м, привлекли 175 спасателей и более 50 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Только вертолеты сбросили на крыши домов 50 т воды.

Ликвидация пожара в Москве продолжалась до утра.

Эвакуированных жителей дома временно разместили в здании торгового комплекса и трех автобусах.

Пожар в Пермском крае РФ 8 февраля

Пожар в Пермском крае РФ 8 февраля начался со взрыва на газопроводе, находящегося неподалеку от железной дороги в поселке Куеда.

СМИ сообщали о возгорании грузового состава.

В частности, была информация, что огонь охватил три цистерны и перебросился на три жилых дома.

Между тем, в МЧС России настаивают на другой формулировке причин пожара в Пермском крае РФ.

По версии российских спасателей, пожар в Пермском крае произошел не после взрыва, а из-за порыва внутрипромышленного газопровода.

Огнем якобы охватило 180 кв. м.

Среди шести пострадавших, уверяют в МЧС России, – двое детей. Все они госпитализированы.

Фото: МЧС России

Взрыв, Пожар, Росія
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