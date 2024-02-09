Масштабный пожар в Москве: два вертолета сбросили 50 т воды
Ночью 9 февраля произошел масштабный пожар в Москве на улице Черняховского.
Огнем охватило крыши трех столичных домов.
К слову, еще три дома горели вечером 8 февраля после взрыва на газопроводе в поселке Куеда Пермского края РФ.
Пожар в Москве 9 февраля
О пожаре в Москве 9 февраля стало известно после полуночи по местному времени.
Сначала спасатели сообщили о возгорании кровли шестиэтажного дома.
Однако впоследствии, по свидетельству росСМИ, огонь перебросился еще на два соседних дома.
Чтобы обуздать масштабный пожар в Москве, охвативший около 4 тыс. кв. м, привлекли 175 спасателей и более 50 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.
Только вертолеты сбросили на крыши домов 50 т воды.
Ликвидация пожара в Москве продолжалась до утра.
Эвакуированных жителей дома временно разместили в здании торгового комплекса и трех автобусах.
Пожар в Пермском крае РФ 8 февраля
Пожар в Пермском крае РФ 8 февраля начался со взрыва на газопроводе, находящегося неподалеку от железной дороги в поселке Куеда.
СМИ сообщали о возгорании грузового состава.
В частности, была информация, что огонь охватил три цистерны и перебросился на три жилых дома.
Между тем, в МЧС России настаивают на другой формулировке причин пожара в Пермском крае РФ.
По версии российских спасателей, пожар в Пермском крае произошел не после взрыва, а из-за порыва внутрипромышленного газопровода.
Огнем якобы охватило 180 кв. м.
Среди шести пострадавших, уверяют в МЧС России, – двое детей. Все они госпитализированы.
Фото: МЧС России