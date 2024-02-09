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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Масштабна пожежа в Москві: два вертольоти скинули 50 т води

Пожежа в Москві 9 лютого 2024

Уночі 9 лютого сталась масштабна пожежа в Москві на вулиці Черняхівського.

Вогнем охопило дахи трьох столичних будинків.

До слова, ще три будинки горіли ввечері 8 лютого після вибуху на газопроводі в селищі Куєда Пермського краю РФ.

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Пожежа в Москві 9 лютого

Про пожежу в Москві 9 лютого стало відомо після опівночі за місцевим часом.

Спершу рятувальники повідомили про займання покрівлі шестиповерхового будинку.

Однак згодом, за свідченням росЗМІ, вогонь перекинувся ще на два сусідні будинки.

Щоб приборкати масштабну пожежу в Москві, що охопила близько 4 тис. кв. м, залучили 175 рятувальників та понад 50 одиниць техніки, зокрема й два вертольоти Ка-32 Московського авіаційного центру.

Лише гелікоптери скинули на дахи будинків 50 т води.

Ліквідація пожежі в Москві тривала до ранку.

Евакуйованих мешканців будинку тимчасово розмістили в будівлі торговельного комплексу та трьох автобусах.

Пожежа в Пермському краї РФ 8 лютого

Пожежа в Пермському краї РФ 8 лютого почалася з вибуху на газопроводі, що неподалік залізниці в селищі Куєда.

ЗМІ повідомляли про пожежу вантажного потяга.

Зокрема, була інформація, що вогонь охопив три цистерни та перекинувся на три житлових будинки.

Тим часом у МНС Росії наполягають на іншому формулюванні причин пожежі в Пермському краї РФ.

За версією російських рятувальників, пожежа в Пермському краї сталася не після вибуху, а через порив внутрішньопромислового газопроводу.

Вогнем буцімто охопило 180 кв. м.

Серед шести постраждалих, переконують у МНС Росії, – двоє дітей. Усі вони госпіталізовані.

Фото: МНС Росії

Вибух, Пожежа, Росія
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