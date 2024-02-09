Пожар на Ильском НПЗ и громко возле Афипского НПЗ в Краснодарском крае: что известно

Ночью 9 февраля произошел масштабный пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода и раздался громкий звук в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода.

Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае 9 февраля

Масштабный пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел 9 февраля.

По свидетельствам местных жителей, территорию Ильского НПЗ охватило огнем около двух ночи по местному времени.

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Очевидцы сообщают, что пожар начался после взрыва, а российские СМИ уточняют, что на территорию Ильского НПЗ якобы упал беспилотник.

Службы завода, как утверждают в РФ, ликвидировали открытое горение до трех ночи.

Громко в районе Афипского НПЗ в Краснодарском крае 9 февраля

Кроме того, очевидцы добавляют, что слышали громкий звук в районе Афипского НПЗ.

Источник: SHOT

Фото: SHOT

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