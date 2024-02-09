Пожар на Ильском НПЗ и громко возле Афипского НПЗ в Краснодарском крае: что известно
Ночью 9 февраля произошел масштабный пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода и раздался громкий звук в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода.
Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае 9 февраля
Масштабный пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел 9 февраля.
По свидетельствам местных жителей, территорию Ильского НПЗ охватило огнем около двух ночи по местному времени.
Очевидцы сообщают, что пожар начался после взрыва, а российские СМИ уточняют, что на территорию Ильского НПЗ якобы упал беспилотник.
Службы завода, как утверждают в РФ, ликвидировали открытое горение до трех ночи.
Громко в районе Афипского НПЗ в Краснодарском крае 9 февраля
Кроме того, очевидцы добавляют, что слышали громкий звук в районе Афипского НПЗ.
Источник: SHOT
Фото: SHOT