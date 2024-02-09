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Пожар на Ильском НПЗ и громко возле Афипского НПЗ в Краснодарском крае: что известно

Пожежа на Ільському НПЗ 9 лютого 2024

Ночью 9 февраля произошел масштабный пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода и раздался громкий звук в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода.

Ільський на Афіпський НПЗ на карті

Ильский и Афипский НПЗ на карте

Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае 9 февраля

Ільський НПЗ на карті

Ильский НПЗ на карте

Масштабный пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел 9 февраля.

По свидетельствам местных жителей, территорию Ильского НПЗ охватило огнем около двух ночи по местному времени.

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Очевидцы сообщают, что пожар начался после взрыва, а российские СМИ уточняют, что на территорию Ильского НПЗ якобы упал беспилотник.

Службы завода, как утверждают в РФ, ликвидировали открытое горение до трех ночи.

Громко в районе Афипского НПЗ в Краснодарском крае 9 февраля

Афіпський НПЗ на карті

Афипский НПЗ на карте

Кроме того, очевидцы добавляют, что слышали громкий звук в районе Афипского НПЗ.

Источник: SHOT

Фото: SHOT

Взрыв, Пожар, Росія
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