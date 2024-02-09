Пожежа на Ільському НПЗ та гучно біля Афіпського НПЗ у Краснодарському краї: що відомо
Уночі 9 лютого сталася масштабна пожежа на території Ільського нафтопереробного заводу та пролунав гучний звук у районі Афіпського нафтопереробного заводу.
Пожежа на Ільському НПЗ у Краснодарському краї 9 лютого
Масштабна пожежа на Ільському НПЗ у Краснодарському краї сталася 9 лютого.
За свідченнями місцевих жителів, територію Ільського НПЗ охопило вогнем близько другої ночі за місцевим часом.
Очевидці повідомляють, що пожежа почалася після вибуху, а росЗМІ уточнюють, що на територію Ільського НПЗ нібито впав безпілотник.
Служби заводу, як стверджують у РФ, ліквідували відкрите горіння до третьої ночі.
Гучно в районі Афіпського НПЗ у Краснодарському краї 9 лютого
Крім того, очевидці додають, що чули гучний звук у районі Афіпського НПЗ.
Джерело: SHOT
Фото: SHOT