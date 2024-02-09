Пожежа на Ільському НПЗ та гучно біля Афіпського НПЗ у Краснодарському краї: що відомо

Уночі 9 лютого сталася масштабна пожежа на території Ільського нафтопереробного заводу та пролунав гучний звук у районі Афіпського нафтопереробного заводу.

Пожежа на Ільському НПЗ у Краснодарському краї 9 лютого

Масштабна пожежа на Ільському НПЗ у Краснодарському краї сталася 9 лютого.

За свідченнями місцевих жителів, територію Ільського НПЗ охопило вогнем близько другої ночі за місцевим часом.

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Очевидці повідомляють, що пожежа почалася після вибуху, а росЗМІ уточнюють, що на територію Ільського НПЗ нібито впав безпілотник.

Служби заводу, як стверджують у РФ, ліквідували відкрите горіння до третьої ночі.

Гучно в районі Афіпського НПЗ у Краснодарському краї 9 лютого

Крім того, очевидці додають, що чули гучний звук у районі Афіпського НПЗ.

Джерело: SHOT

Фото: SHOT

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