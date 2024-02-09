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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Пожежа на Ільському НПЗ та гучно біля Афіпського НПЗ у Краснодарському краї: що відомо

Пожежа на Ільському НПЗ 9 лютого 2024

Уночі 9 лютого сталася  масштабна пожежа на території Ільського нафтопереробного заводу та пролунав гучний звук у районі Афіпського нафтопереробного заводу.

Ільський на Афіпський НПЗ на карті

Ільський на Афіпський НПЗ на карті

Пожежа на Ільському НПЗ у Краснодарському краї 9 лютого

Ільський НПЗ на карті

Ільський НПЗ на карті

Масштабна пожежа на Ільському НПЗ у Краснодарському краї сталася 9 лютого.

За свідченнями місцевих жителів, територію Ільського НПЗ охопило вогнем близько другої ночі за місцевим часом.

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Очевидці повідомляють, що пожежа почалася після вибуху, а росЗМІ уточнюють, що на територію Ільського НПЗ нібито впав безпілотник.

Служби заводу, як стверджують у РФ, ліквідували відкрите горіння до третьої ночі.

Гучно в районі Афіпського НПЗ у Краснодарському краї 9 лютого

Афіпський НПЗ на карті

Афіпський НПЗ на карті

Крім того, очевидці додають, що чули гучний звук у районі Афіпського НПЗ.

Джерело: SHOT

Фото: SHOT

Вибух, Пожежа, Росія
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