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Явно смешно: Сунак об интервью Путина и заявлении относительно расширения НАТО

Володимир Путін

Заявление президента России Владимира Путина в интервью американскому журналисту о том, что война в Украине является результатом расширения НАТО “явно смешное”.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, комментируя слова кремлевского диктатора, сказанные в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

— Россия осуществила незаконное, неспровоцированное вторжение в Украину. Я горжусь тем, что Соединенное Королевство решительно поддерживало Украину с самого начала. Мы не можем позволить такому поведению остаться без контроля. Это влияет на всю нашу безопасность, — отметил он.

Сунак добавил, что сейчас Великобритания сотрудничает не только со США, но и с другими странами мира, чтобы предоставить Украине необходимую поддержку.

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— Мы уже видели, как это повлияло на счета каждого за электроэнергию. И именно поэтому мы тесно сотрудничаем не только со США, но и с союзниками по всему миру, чтобы предоставлять Украине необходимую поддержку столько, сколько потребуется для того, чтобы дать отпор российскому вторжению, — добавил он.

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Ріші Сунак

Интервью Путина Карлсону

Ночью 9 февраля вышло большое интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которое широко растиражировала пропаганда РФ. Представитель СМИ несколько дней находился в Москве, что активно освещалось российскими медиа.

Фото: сайт президента России

Источник: The Guardian
Война в Украине, Владимир Путин, Журналісти, СМИ, Ріші Сунак
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