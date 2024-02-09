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Явно смішно: Сунак про інтерв’ю Путіна та заяву щодо розширення НАТО

Володимир Путін

Заява президента Росії Володимира Путіна в інтерв’ю американському журналісту про те, що війна в Україні є результатом розширення НАТО, “явно смішна”.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, коментуючи слова кремлівського диктатора, сказані в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону.

– Росія здійснила незаконне, неспровоковане вторгнення в Україну. Я пишаюся тим, що Сполучене Королівство рішуче підтримувало Україну із самого початку. Ми не можемо дозволити такій поведінці залишитися без контролю. Це впливає на всю нашу безпеку, – зазначив він.

Сунак додав, що наразі Велика Британія співпрацює не лише із США, а й іншими країнами світу, щоби надати Україні необхідну підтримку.

Зараз дивляться

– Ми вже бачили, як це вплинуло на рахунки кожного за електроенергію. І саме тому ми тісно співпрацюємо не лише зі США, а й із союзниками в усьому світі, щоб надати Україні необхідну підтримку стільки, скільки буде потрібно для відсічі російському вторгненню, – додав він.

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Ріші Сунак

Інтерв’ю Путіна Карлсону

Вночі 9 лютого вийшло велике інтерв’ю Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону, яке широко розтиражувала пропаганда РФ. Представник ЗМІ декілька днів перебував у Москві, що активно висвітлювалось російськими медіа.

Фото: сайт президента Росії

Джерело: The Guardian
Війна в Україні, Володимир Путін, Журналісти, ЗМІ, Ріші Сунак
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