Макрон отложил визит в Украину: СМИ назвали причину

Президент Франции Эммануэль Макрон не приедет в Украину 13-14 февраля, как планировалось.

Елисейский дворец причиной отсрочки называет проблемы с безопасностью, пишет издание Challenges со ссылкой на свои источники.

По его данным, представители союза французских предпринимателей Medef также отменили запланированную поездку в Киев.

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Согласно программе визита, перед Киевом Макрон якобы также должен был посетить Одессу и объявить о создании фонда в €200 млн, который выплачивается в виде пожертвований для гражданских проектов, осуществляемых французскими малыми и средними предприятиями.

О новой дате визита Макрона в Украину ничего неизвестно.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Париж передаст Киеву десятки артиллерийских систем Цезарь, а также снаряды к ним.

Источник: Challenges

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