Десятки артиллерийских систем и снаряды: Франция передаст Украине САУ Цезарь
Франция изготовит и передаст Украине десятки артиллерийских систем Цезарь, а также снаряды к ним.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
— Спасибо за создание Францией и США Коалиции артиллерии, в рамках которой Париж изготовит и передаст Украине десятки артиллерийских систем Цезарь, а также снарядов к ним, — проинформировал глава государства, рассказывая о проведенном с президентом Франции Эммануэлем Макроном телефонном разговоре.
Переговоры Зеленского и Макрона
Президент Украины и глава Франции обсудили текущую ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины, в частности дроны, артиллерийские системы и снаряды, средства РЭБ и системы ПВО, от переносных до дальнобойных.
Кроме того, пообщались о подготовке двустороннего документа по безопасности гарантий в рамках Вильнюсской декларации G7.
— Активная подготовка ведущими европейскими странами двусторонних соглашений по безопасности демонстрирует лидерство Европы, мотивирует украинское общество и воинов, а также посылает мощные сигналы России о неослабевающей поддержке Европой Украины, — рассказал глава государства.
Кроме того, Зеленский выразил искренние соболезнования родным и близким французских гуманитарных работников, погибших от российского удара по Херсонщине, пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Напомним, что 1 февраля в результате атаки РФ по Бериславу Херсонской области погибли двое французских волонтеров.
Фото: Владимир Зеленский