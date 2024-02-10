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Десятки артиллерийских систем и снаряды: Франция передаст Украине САУ Цезарь

Володимир Зеленський

Франция изготовит и передаст Украине десятки артиллерийских систем Цезарь, а также снаряды к ним.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

— Спасибо за создание Францией и США Коалиции артиллерии, в рамках которой Париж изготовит и передаст Украине десятки артиллерийских систем Цезарь, а также снарядов к ним, — проинформировал глава государства, рассказывая о проведенном с президентом Франции Эммануэлем Макроном телефонном разговоре.

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Переговоры Зеленского и Макрона

Президент Украины и глава Франции обсудили текущую ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины, в частности дроны, артиллерийские системы и снаряды, средства РЭБ и системы ПВО, от переносных до дальнобойных.

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Кроме того, пообщались о подготовке двустороннего документа по безопасности гарантий в рамках Вильнюсской декларации G7.

— Активная подготовка ведущими европейскими странами двусторонних соглашений по безопасности демонстрирует лидерство Европы, мотивирует украинское общество и воинов, а также посылает мощные сигналы России о неослабевающей поддержке Европой Украины, — рассказал глава государства.

Кроме того, Зеленский выразил искренние соболезнования родным и близким французских гуманитарных работников, погибших от российского удара по Херсонщине, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, что 1 февраля в результате атаки РФ по Бериславу Херсонской области погибли двое французских волонтеров.

Фото: Владимир Зеленский

Война в Украине, Военная техника, Владимир Зеленский, Еммануель Макрон
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