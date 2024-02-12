Новый президент Финляндии: с Россией не будет политических отношений до конца войны

Новоизбранный президент Финляндии Александер Стубб заявил, что между Россией и Финляндией есть контакты на уровне дипломатов и пограничных служб, однако на политическом уровне отношений не будет до окончания российско-украинской войны.

Об этом он заявил во время пресс-конференции 12 февраля.

Политика Финляндии в отношении РФ

– Политика в отношении России проста. Дипломатические и официальные отношения остаются, но отношений с РФ на политическом уровне нет и не будет, пока Россия не прекратит войну в Украине, – сообщил Стубб.

По его словам, в отношении поддержки Украины позиция Финляндии не изменится. Стубб объяснил это тем, что хотел бы продолжить в отношении России линию ушедшего с поста президента Саули Ниинистё.

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Избранный президент отметил, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась после полномасштабного нападения России на Украину.

Победителя выборов также спросили о ситуации на восточной границе с Россией. Он пообещал рассмотреть вопрос спокойно, однако заметил, что правительство справилось с кризисом.

Финляндия и НАТО

Также он заявил, что из-за российской агрессии членство в НАТО и ЕС теперь определяют внешнюю политику и политику безопасности Финляндии.

Стубб считает, что Финляндии есть что предложить НАТО, не только взять от блока.

Кроме того, президент Финляндии заявил, что займет активную роль верховного главнокомандующего.

По его словам, Финляндии нужно модернизировать свои сухопутные силы. Также нужно вести работу по совмещению сил обороны Финляндии и НАТО.

– Финляндия стала членом НАТО в рекордно короткие сроки, потому что нам доверяют, – сказал Стубб.

Напомним, Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов в Финляндии, состоявшихся 11 февраля.

Источник: Yle

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