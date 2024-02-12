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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Новым президентом Финляндии станет Александр Стубб: как он относится к Украине

Новым президентом Финляндии станет Александр Стубб: как он относится к Украине
Фото: Getty Images

Во втором туре президентских выборов в Финляндии, состоявшихся в воскресенье, 11 февраля, победил 55-летний Александр Стубб.

Как сообщает финское издание  Yle, он набрал 51,6% голосов.

Александр Стубб с небольшим отрывом победил своего конкурента и бывшего главу МИДа Пекка Хаависто, за которого проголосовали 48,4% избирателей. Разница составила менее 99 тыс. голосов.

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Известно, что Стубб имеет богатый политический опыт, он был министром финансов Финляндии (2015-2016 гг.), премьер-министром (2014-2015гг.), министром Европы и внешней торговли (2011-2014гг.), членом парламента, министром иностранных дел (2008-2011 гг.), членом Европейского парламента.

Президент Владимир Зеленский в своем Twitter уже поздравил новоизбранного коллегу и выразил надежду, что Хельсинки и дальше будут плодотворно сотрудничать с Киевом.

— Искренне поздравляю Александра Стубба с его избранием на пост президента Финляндии. Я ценю его твердую поддержку Украины. Я с нетерпением жду развития наших отношений и нашего общего видения свободной, единой и хорошо защищенной Европы, — написал украинский гарант.

Александр Стубб — отношение к Украине

Новый президент Финляндии активно поддерживает Украину. Стубб  убежден, что Киев не должен идти на территориальные уступки России.

— С политической точки зрения, не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством, пока они не прекратят войну в Украине, — сказал он в беседе с журналистами во время предвыборной кампании.

Перед выборами Стубб заявил, что вторжение РФ в Украину в 2022 году убедило его вернуться в финскую политику и внести вклад в усилия Европы противостоять Кремлю.

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Источник: Reuters, Politico
вибори президента, Фінляндія
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