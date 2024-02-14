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Марта Бондаренко, редактор ленты

Только 11 стран НАТО тратят на оборону более 2% от своего ВВП — статистика

війська НАТО
Фото: Getty Images

Порога в 2% от ВВП на военные расходы не придерживаются многие европейские страны-члены НАТО по состоянию на середину 2023 года.

Об этом сообщается на сайте немецкой платформы Statista, специализирующейся на мировых, рыночных и потребительских данных.

Члены НАТО — Латвия, Литва и Эстония — также планируют построить бункеры на границе с РФ.

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Согласно данным на 1 июля 2023 года, число стран НАТО, достигших или превысивших 2% уровень расходов, составило всего 11 из 30 членов, имеющих вооруженные силы.

Военные расходы по отношению к ВВП значительно выросли в 2023 году по сравнению с 2022 годом в Румынии и Венгрии.

Какие страны НАТО отдают более 2% от ВВП на оборону

Какие страны НАТО тратят на оборону менее 2% ВВП — инфографика

 

Согласно этому списку, видно, что страны Восточной Европы более восприимчивы к военной угрозе.

Но также видно, что более крупные и богатые члены НАТО не достигли цели в 2%. К ним относятся Германия (1,57%), Канада (1,38%), Италия (1,46%) и Испания (1,26%).

Хорватия и Франция ранее придерживались порога в 2%, но в 2023 году уровень финансирования упал до 1,79% и 1,90% соответственно.

Ближе всех к достижению порога в 2% от ВВП оказались новые члены НАТО — Черногория и Северная Македония с показателем 1,87% ВВП. За ними следуют Болгария (1,84%), Албания (1,76%), Нидерланды (1,70%).

По словам генсека Йенса Столтенберга, в настоящее время НАТО переживает крупнейшую со времен холодной войны реорганизацию системы коллективной обороны и сдерживания.

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Концепция, согласно которой страны НАТО должны тратить на оборону 2% своего ВВП, была принята в 2014 году, а к 2024 году члены военного блока должны превысить ее.

45-й президент США и нынешний кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп ранее заявлял, что США не будут защищать европейских союзников по НАТО от нападения России, если они не будут тратить достаточно средств на свою собственную оборону.

А еще Трамп заявил, что “поощрял бы” Россию атаковать союзников по НАТО, которые не выполняют своих финансовых обязательств по обороне.

ВВП, витрати на оборону, НАТО, Польша
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